29 set 2021 11:30

L'HANNO PICCHIATA SELVAGGIAMENTE E STUPRATA IN TRE - E' QUEL CHE E' ACCADUTO AD ACILIA A UNA 48ENNE PERUVIANA - I CRIMINALI, ARRIVATI DAI CASTELLI ROMANI, SONO ENTRATI IN CASA DELLA VITTIMA PISTOLA IN PUGNO, L'HANNO SORPRESA NEL SONNO E IMMOBILIZZATA - LE HANNO PRESO DEI SOLDI, MALMENATA E COSTRETTA A SUBIRE UN RAPPORTO SESSUALE CON CIASCUN BANDITO - I TRE AGUZZINI, CATTURATI GRAZIE A UNA TELECAMERA CHE HA INQUADRATO LA TARGA DELLA LORO AUTO, HANNO PRECEDENTI PENALI E ORA DOVRANNO CHIARIRE SE DIETRO LA LA VIOLENZA SI NASCONDA UNA VENDETTA...