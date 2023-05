UN'IMMAGINE FALSA DEL PENTAGONO IN FIAMME, FORSE GENERATA DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIFFUSA DA UN ACCOUNT TWITTER (VERIFICATO CON SPUNTA BLU) CHE PROMUOVE LA TEORIA COSPIRATIVA QANON, È DIVENTATA VIRALE ONLINE E HA CAUSATO IERI UN LEGGERO CALO A WALL STREET PER UNA DECINA DI MINUTI (ANCHE SE NON TUTTI GLI ANALISTI ATTRIBUISCONO LA FLESSIONE DI BORSA A QUESTO EPISODIO) - IN OGNI CASO LA DIFESA USA È STATA COSTRETTA A SMENTIRE

(ANSA) - WASHINGTON, 22 MAG - Un'immagine falsa del Pentagono in fiamme, generata presumibilmente dall'intelligenza artificiale e diffusa da un account Twitter (verificato con spunta blu) che promuove la teoria cospirativa QAnon, è diventata virale online e ha causato un leggero calo a Wall Street per una decina di minuti, anche se non tutti gli analisti lo attribuiscono a questo episodio.

LA FALSA FOTO DEL PENTAGONO IN FIAMME

In ogni caso la Difesa Usa è stata costretta a smentire: "possiamo confermare che si tratta di una notizia falsa e che il Pentagono non è stato attaccato oggi", ha detto un portavoce. Anche i vigili del fuoco di Arlington, in Virginia, hanno reagito, assicurando sui social media che non si sono verificate esplosioni o incidenti al Pentagono o nelle vicinanze. L'incidente segue altri episodi analoghi che hanno creato scalpore su Internet, come l'arresto dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'immagine di Papa Francesco in un piumino enorme.