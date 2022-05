L'IMPERO "CONGELATO" DI ROMAN - IL PORTOGALLO HA BLOCCATO LA VENDITA DI UNA VILLA DA 10 MILIONI DI EURO FORSE DI PROPRIETA' DI ABRAMOVICH - UN INGLESE AVREBBE PRESENTATO UN'OFFERTA, MA IL MINISTRO DEGLI ESTERI HA CONFERMATO CHE "IL BENE NON PUO' ESSERE VENDUTO, IPOTECATO O AFFITTATO" - IL QUOTIDIANO "PUBLICO" HA RACCONTATO CHE AD AVVISARE LA POLIZIA E' STATA LA BANCA A CUI L'ACQUIRENTE AVEVA CHIESTO IL MUTUO...

Queste sono le prime immagini del palazzo in Algarve da 10 milioni di euro che si ritiene appartenga a Roman Abramovich.

Secondo quanto riferito, dopo un acquirente inglese ha inviato un’offerta, il governo portoghese ha bloccato la vendita della villa. Questo fine settimana il ministro degli Esteri Joao Gomes Cravinho ha confermato che la villa, che si trova nell'esclusivo complesso residenziale di Quinta do Algarve, è stata «congelata».

«Le sanzioni sono prese sul serio dal Portogallo e qualsiasi individuo sanzionato ritenuto detentore di proprietà o beni in Portogallo sarà sempre indagato e i beni congelati se confermati», ha affermato il ministro, avallando i rapporti che era in corso un'indagine sulla presunta proprietà della villa da parte del proprietario del Chelsea attraverso una holding offshore.

Parlando prima di un incontro informale della Nato a Berlino, ha aggiunto: «In questo caso abbiamo la forte convinzione, che non è ancora una piena conferma, che la proprietà appartenga a Roman Abramovich. Il bene è stato congelato, il che significa che non può essere venduto, ipotecato o affittato per alcun tipo di guadagno finanziario».

La stampa portoghese ha affermato che l'allarme è stato lanciato dopo che un milionario con sede nel Regno Unito ha chiesto un mutuo ipotecario per acquistare la proprietà come casa per le vacanze. L'uomo d'affari è stato identificato localmente come un commerciante di origine nordirlandese.

Il principale quotidiano portoghese Publico afferma che la seconda banca più grande del paese, Caixa Geral de Depositos, ha chiamato la polizia dopo aver ricevuto la richiesta di prestito a febbraio, circa quindici giorni prima dell'invasione russa dell'Ucraina.

Il giornale ha nominato il venditore come Millhouse Views LLC e ha descritto il proprietario di quella società come una holding di investimenti offshore appartenente ad Abramovich chiamata Millhouse LLC. I funzionari non hanno commentato le affermazioni.

Si dice che l'ordine di congelamento sia stato messo in atto il 25 marzo a seguito di un'indagine iniziale da parte di un'unità finanziaria della polizia portoghese e di funzionari governativi.

l ministro degli Esteri portoghese ha detto che l'indagine in corso non ha ancora messo in luce nessun altro asset nel Paese legato all'oligarca russo, pur ammettendo che ci sono difficoltà nello stabilire l'identità dei reali beneficiari di alcune proprietà legate alle società offshore.

Il mese scorso è emerso che Abramovich aveva più di 5,4 miliardi di dollari di beni congelati nel Jersey e 12 proprietà di lusso - inclusa una villa da quasi 100 milioni di sterline che un tempo era la casa per le vacanze di re Edoardo VIII - sequestrate dal governo francese.

