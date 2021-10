L'INARRESTABILE DECLINO DI CARLO TAORMINA - L'AVVOCATO SVALVOLONE DIFENDE I CINQUE ARRESTATI ALLA MANIFESTAZIONE DI SABATO, E' UN NO GREEN PASS "SFEGATATO" E INSIEME A ROBERTO FIORE E CASTELLINO FA PARTE DI UN'ORGANIZZAZIONE, "ITALIA LIBERA", DEFINITA "UNA SORTA DI GOVERNO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER LE RIFORME DELLO STATO" - "GUARDATE I VIDEO, I MIEI ASSISTITI SONO ESTRANEI ALLA VIOLENZA. ALTRI NO GREEN PASS DEL CORTEO SONO ENTRATI A FAR DANNI ALLA CGIL"

Grazia Longo per "La Stampa"

carlo taormina

Cinque arrestati «illustri» - i vertici di Forza nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore, l'ex Nar Luigi Aronica, la militante di Forza nuova Pamela Testa e il leader del movimento "Io apro" Biagio Passaro - e un unico avvocato: Carlo Taormina, ex deputato di Forza Italia, poi iscritto al Movimento Cinque Stelle, ora autoproclamato «uomo non di sinistra».

Professore scusi, ma come mai li difende tutti lei?

giuliano castellino e roberto fiore assalto alla cgil

«L'ho deciso dopo aver partecipato io stesso alla manifestazione di sabato in piazza del Popolo. Sono rimasto lì dalle 14.30 alle 16.50».

Anche lei no Green Pass dunque?

roberto fiore

«Sì, sfegatato».

Pure no Vax?

«Non scherziamo, io sono vaccinato. Ma la guerra al Green Pass mi pare sacrosanta».

Anche a costo di invadere la sede della Cgil?

giuliano castellino manifestazione no green pass

«Come le dicevo sono rimasto in piazza fino alle 16.50 poi sono andato via, per raggiungere la mia casa in campagna a 70 chilometri da Roma e solo in serata ho appreso dei disordini».

Che a quanto pare sono avvenuti sotto la regia dei suoi assistiti, esponenti, chi più chi meno, della destra neofascista.

«Guardi, in piazza del Popolo la manifestazione era generalista: c'era gente di destra, di centro, di sinistra. Era il mondo del lavoro che protestava per la libertà».

Arringata da Castellino dal palco al suono «Stasera ci prendiamo Roma».

biagio passaro

«Era un modo di dire. Un'affermazione di carattere politico, non certo riferito all'occupazione dei palazzi istituzionali».

Scusi ma alla Cgil sia Castellino, sia gli altri quattro suoi assistiti sono stati immortalati da foto e video. Qualcuno l'hanno girato essi stessi.

«E meno male che lo hanno fatto. Meno male che ci sono tanti video e foto così si potrà capire che sono estranei alla violenza».

Professore, ne è sicuro?

ACCOUNT INSTAGRAM DI CARLO TAORMINA

«Certo, consiglierei anche a voi giornalisti di vedere quei video così potreste capire che loro sono stati sorpassati da altri no Green Pass del corteo che sono entrati a fare danni alla Cgil».

Secondo lei è stato un gesto grave?

«Gravissimo direi, ma occorrerà accertare le responsabilità. Per ora invece gli arrestati più importanti, contro cui sono state contestate le accuse più gravi, tipo istigazione a delinquere sono i miei assistiti. Gli contesteranno magari anche l'associazione sovversiva ma, ripeto, è ancora tutto da dimostrare».

ROMA SCONTRI ASSALTO ALLA SEDE CGIL

Non è imbarazzato a difendere dei neofascisti?

«Io faccio l'avvocato, ho difeso mafiosi, colletti bianchi corrotti. La mia è una professione. Poi al processo si vedrà chi è veramente colpevole».

Ma lei si sente vicino a loro politicamente?

«Insieme a Fiore e a Castellino faccio parte di un'organizzazione, "Italia libera", che è una sorta di governo di liberazione nazionale per le riforme dello Stato. E certo non si tratta di un'organizzazione di sinistra».

L'ACCOUNT INSTAGRAM DI CARLO TAORMINA 2

È riuscito a parlare con i suoi assistiti?

«Ancora no, anzi è una vergogna il non aver ancora neppure ricevuto le notificazioni degli arresti. So solo che i quattro uomini sono tutti al carcere di Poggioreale a Napoli e Pamela Testa dovrebbe essere a Rebibbia. Ma non ne sono sicuro».

