5 mag 2022 19:35

L'INCREDIBILE STORIA DEL DETENUTO E DELLA POLIZIOTTA IN FUGA PER AMORE: “LEI LO HA AIUTATO A EVADERE” – CASEY WHITE, CONDANNATO A MORTE PER OMICIDIO, E VICKI WHITE, GUARDIA CARCERARIA, VENERDÌ 29 APRILE HANNO LASCIATO INSIEME IL CENTRO DI DETENZIONE DELLA CONTEA DI LAUDERDALE IN ALABAMA. NELLE TV USA SI PARLA DI "RELAZIONE SPECIALE": "TRA I DUE C’È UNA STORIA CHE RISALE AL 2020, CONFERMATA ANCHE DAGLI ALTRI DETENUTI” – E SPUNTA ANCHE UN VIDEO...