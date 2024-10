L'INFLUENCER BRITANNICO LEWIS STEVENSON È MORTO DOPO ESSERE CADUTO DAL PONTE CASTILLA-LA MANCHA, IL PIÙ ALTO DI TUTTA LA SPAGNA: IL 26ENNE STAVA CERCANDO DI SCALARE LA STRUTTURA, PER PUBBLICARE FOTO E VIDEO DELL'"IMPRESA" SUI SOCIAL, MA HA IMPROVVISAMENTE PERSO I SENSI ED E' PRECIPITATO DA 60 METRI - IL NONNO DEL RAGAZZO: "TENTAVAMO SEMPRE DI CONVINCERLO A NON FARE COSE DI QUEL TIPO, MA LUI..."

Estratto dell'articolo di Alessandro Vinci per www.corriere.it

Aveva iniziato ad acquisire una discreta notorietà su Instagram grazie ai suoi scatti a prova di vertigini, spesso in bilico su antenne o grattacieli a decine di metri di altezza. Domenica 13 ottobre ha però fatto il passo più lungo della gamba […] precipitando così nel vuoto. È accaduto sul ponte Castilla-La Mancha di Talavera de la Reina, il più alto di tutta la Spagna con i suoi 192 metri.

Vittima dell’incidente il 26enne di Derby (Inghilterra) Lewis Stevenson […] Stava scalando la struttura insieme a un amico quando è stato tradito da un’improvvisa perdita di sensi mentre si trovava a 50-60 metri di quota. Ad allertare i soccorsi un automobilista che aveva assistito alla scena, ma chiaramente era già troppo tardi.

ERA VIETATO PER LEGGE

Stando a quanto ricostruito, la coppia aveva iniziato la salita intorno alle sette di mattina, con la superficie ancora scivolosa a causa dell'umidità notturna. […] Va sottolineato che arrampicarsi sul ponte in questione fosse «severamente vietato» per legge […] «Erano arrivati a Talavera per scalare il Castilla-La Mancha e creare contenuti per i social network», ha confermato nelle ultime ore la locale assessora alla sicurezza Macarena Muñoz etichettando il caso come «triste e sfortunato».

«CERCAVAMO DI DISSUADERLO»

«Tutti noi cercavamo di dissuaderlo – ha spiegato mercoledì al Daily Mail il nonno del creator –. Tentavamo sempre di convincerlo a non fare cose di quel tipo, ma lui era fatto così: cercava l'avventura, andava sempre là fuori credendo che sarebbe andato tutto bene. Lo faceva per diletto, non ci guadagnava nulla». Tra le ultime persone ad aver avuto contatti con lui, la fidanzata Savannah: «Mi aveva scritto alle cinque e mezza per dirmi "Buongiorno", con tre baci – ha raccontato anche lei al Daily Mail –. Ma io l'ho visto solo alle otto meno un quarto».

[…] Le cause? «Sospetto che non avesse mangiato perché a lui non importava della fame o della sete – ha ipotizzato –. Ma non saprei dire, da quando lo conoscevo non aveva mai perso conoscenza né era svenuto. Non so cosa sia successo, ma questo è ciò che mi ha detto il suo amico». Giochi (troppo) pericolosi, per un pugno di «Like».

