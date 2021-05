L'INGANNO DELLA CELEBRITA': PENSARE DI POTER PONTIFICARE SU TUTTO E DI AVERE LA VERITA' IN TASCA - EMMA MARRONE APPOGGIA FEDEZ PER IL SUO INTERVENTO A DIFESA DEL DDL ZAN: “AVREI VOLUTO LO STESSO SOSTEGNO IO QUANDO MI È STATO DETTO DAI POLITICI: PENSA A CANTARE” - DA LEVANTE A MAHMOOD, DA ACHILLE LAURO A ELISA, SUI SOCIAL SI È SCATENATA LA CORSA PER POSIZIONARSI DALLA PARTE “GIUSTA” DELLA BARRICATA – VASCO ROSSI: “BRAVO! QUESTO È BUON SERVIZIO PUBBLICO” - VIDEO

Raffaella Silipo per "la Stampa"

fedez

Good job boy. E poi cuori, applausi, mani alzate, muscoli e sorrisi: corre sui social, tra pensieri ed emoticon, l'abbraccio dei colleghi a Fedez, dopo il monologo sul palco del Primo Maggio: da Levante a Mahmood, da Achille Lauro a Elisa fino a Claudio Santamaria, un coro che mescola speranze, frustrazioni e paure accumulate in questi mesi di lockdown e concerti azzerati, con la sensazione di essere considerati «categoria socialmente inutile».

Come dice Emma Marrone: «Do tutto il mio sostegno a Fedez! Lo stesso che avrei voluto ricevere io ogni volta che in questi anni mi sono esposta mettendoci la faccia e mi è stato detto dai politici: "pensa a cantare"». E invece gli artisti vogliono pensare E cantare. Per contare.

emma marrone bauli in piazza

A partire da Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, in passato presentatore del Concertone, «un palco - sottolinea - che per me è casa e che ha senso di esistere per trasmettere dei messaggi. Si è parlato di politicamente corretto, ed è vero che la discriminazione non è nelle parole ma nelle intenzioni. Ma non è vero che siamo tutti uguali. Questo Paese e la sua classe politica sono ancora in larga parte razzisti e omofobi, e questo è vergognoso».

Un tema, quello dell'inclusione, molto vicino alle nuove generazioni come la giovanissima Gaia, anche lei al Concertone, «commossa ed emozionata» dalle parole di Fedez: «Potrebbe sembrare un piccolo passo "politicamente parlando", ma umanamente questo discorso ci sta dando qualcosa di molto più speciale, la speranza nell'Amore, così luminoso che porta con sè una voglia di vivere che un po' mancava a tutti noi».

vasco rossi

Un piccolo passo che unisce le generazioni, fino ad arrivare al decano Vasco Rossi - «Bravo! Questo è BUON servizio pubblico» - e a dama Ornella Vanoni : «Non ho parole da aggiungere. Più d'accordo di così non si può essere» .

Non solo il mondo della musica: per il regista Gabriele Muccino «la politica non è più cosa da Palazzo. Torna nelle piazze. La libertà di espressione è la colonna portante della democrazia e della nostra Costituzione. Ricordiamocelo sempre». Anche le due sorelle Guzzanti difendono orgogliosamente il diritto a esprimersi liberamente dal palco: «Se tutti quelli a cui viene chiesto costantemente di rinunciare ad esprimersi liberamente, reagissero con un centesimo dell'energia di #Fedez - dice Sabina - avremmo una splendida tv, informazione vera e soprattutto intelligenza che circola».

FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI

Mentre per Caterina, reduce dal successo di Lol, «esporsi, impuntarsi, esigere, tremare e andare avanti. Il primo maggio 2021 è di Fedez e dei diritti civili». E Paola Turci dà appuntamento «l'8 maggio a piazza della Scala. Tutti per il DDL Zan».

achille lauro emma marrone

ornella vanoni gabriele muccino foto di bacco gaia paola turci gaia

fedez fedez fedez 1 fedez 17 fedez 2