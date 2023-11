E' INIZIATA LA "GRANDE SOSTITUZIONE" DEI GIORNALISTI – BUFERA SULLA RIVISTA STATUNITENSE “SPORTS ILLUSTRATED” CHE HA OSPITATO SULLE SUE PAGINE ALCUNI ARTICOLI SCRITTI CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: I PEZZI ERA TUTTI A FIRMA DI DREW ORTIZ, UN GIORNALISTA CHE OVVIAMENTE NON ESISTE E CHE È STATO GENERATO DALL’IA - A COMPLICARE LA SITUAZIONE È STATO ANCHE IL FATTO CHE I CONTENUTI DEGLI ARTICOLI FOSSERO RIDICOLI ED EVIDENTEMENTE NON REVISIONATI – L’EDITORE DELLA RIVISTA HA SCARICATO LA RESPONSABILITÀ SU UNA SOCIETÀ ESTERNA, MA…

Estratto dell'articolo di Franco Sarcina per www.ilsole24ore.com

articoli generati dall intellegenza artificiale per Sports Illustrated i

Prima o poi doveva capitare, e ora è successo: l’intelligenza artificiale è arrivata anche nel mondo del giornalismo entrando dalla porta di servizio, quella che spaccia i contenuti generati artificialmente per “veri”, scritti da giornalisti in carne ed ossa.

A varcare la discutibile frontiera per prima è stata Sports Illustrated, popolare rivista Usa che tratta di argomenti sportivi. Alcuni suoi articoli sono stati scritti dall’intelligenza artificiale, con tanto di foto e bio dell’autore che li ha firmati completamente inventati. […]

intelligenza artificiale

La rivista online Futurism ha scoperto, tramite alcune fonti anonime, che un autore che apparentemente scriveva per Sports Illustrated in realtà non esiste: è semplicemente una figura creata dall’intelligenza artificiale. Il suo nome, Drew Ortiz, è comparso per un certo tempo tra le biografie degli editors di SI, per poi sparire improvvisamente quando Futurism ha interpellato l’editore di SI, The Arena Group, per avere informazioni sul caso. […] i pezzi […] tutti cancellati dopo la richiesta di chiarimenti da parte di Futurism.

sports illustrated

L’editore della rivista, attraverso un portavoce, ha risposto ufficialmente in una dichiarazione a questa richiesta di chiarimenti, scaricando la responsabilità a una società esterna che fornisce contenuti per SI: «Oggi è stato pubblicato un articolo in cui si sostiene che Sports Illustrated abbia pubblicato articoli generati dall’intelligenza artificiale. […]

intelligenza artificiale 1

Gli articoli in questione erano recensioni di prodotti e contenevano contenuti concessi in licenza da una società esterna di terze parti, AdVon Commerce […] AdVon ci ha assicurato che tutti gli articoli in questione sono stati scritti e modificati da esseri umani. […] Tuttavia, abbiamo appreso che AdVon ha chiesto agli autori di utilizzare uno pseudonimo in alcuni articoli per proteggere la loro privacy (azione che riteniamo scorretta). Stiamo quindi rimuovendo i loro contenuti e abbiamo concluso la partnership con loro».

sports illustrated

Al di là della difesa di The Arena Group, Wayback Machine testimonia che gli articoli scritti a firma Drew Ortiz hanno dei contenuti che rasentano il comico, come spesso accade e sa bene chi ha utilizzato software di intelligenza artificiale per provare a realizzare testi paragiornalistici. […]

intelligenza artificiale 5 intelligenza artificiale 4 intelligenza artificiale 2