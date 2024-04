E' INIZIATA LA "GRANDE SOSTITUZIONE" DEI GIORNALISTI - YAHOO HA ANNUNCIATO L'ACQUISIZIONE DI "ARTIFACT", L'APP CREATA DA DUE EX DIPENDENTI DI INSTAGRAM CHE PERMETTE AGLI UTENTI DI RICEVERE SUGGERIMENTI SULLE NOTIZIE E RIEPILOGHI DI ARTICOLI TRAMITE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - IL PROGRAMMA VERRA' INTEGRATO ALL'INTERNO DI "YAHOO NEWS": "VOGLIAMO PORTARE AVANTI L'OBIETTIVO DI ESSERE UN AGGREGATORE AFFIDABILE"

(ANSA) - A metà gennaio di quest'anno, i fondatori di Artifact avevano annunciato la chiusura del servizio. L'app, pensata e sviluppata da due ex di Instagram, permetteva agli utenti di ricevere suggerimenti sulle notizie tramite l'intelligenza artificiale. Artifact non chiuderà ma verrà integrata all'interno di Yahoo News, il gruppo americano che l'ha appena acquisita. La missione di Artifact era incentrata sulla visualizzazione di storie rilevanti per gli iscritti attraverso l'intelligenza artificiale, utilizzando la tecnologia proprietaria per fornire notizie ed esperienze personalizzate.

"Yahoo è stato uno dei primi a combinare uomo e algoritmi per organizzare le news" ha sottolineato Kat Downs Mulder, direttore generale di Yahoo News in un annuncio ufficiale. "Il panorama dell'apprendimento automatico e della personalizzazione è cambiato radicalmente e Artifact ha innovato il settore con la sua tecnologia. Siamo entusiasti di poter continuare a far crescere il progetto e portare avanti l'obiettivo di essere un aggregatore affidabile in un'epoca difficile". I fautori di Artifact sono Kevin Systrom e Mike Krieger, due ex co-fondatori di Instagram, che forniranno consulenza a Yahoo durante il passaggio di consegne.

Artifact ha debuttato a gennaio dello scorso anno e ha guadagnato terreno grazie al suo solido sistema di scoperta che ha fatto emergere storie che gli utenti in generale volevano leggere. L'app mirava a migliorare nel tempo il suo feed di notizie personalizzato, incorporando alcune funzionalità basate sull'intelligenza artificiale come i riepiloghi delle notizie. Tuttavia non è decollata e il team ne aveva annunciato la chiusura a dodici mesi dal lancio. Yahoo aveva acquisito già un'app che utilizzava l'intelligenza artificiale per riassumere le notizie, Summly, più di dieci anni fa, integrando la tecnologia in News e altri prodotti.

