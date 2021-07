L'INIZIAZIONE DA TIFOSO DEL PRINCIPINO GEORGE: DEVE CAPIRE CHE DA SUPPORTER DELL'INGHILTERRA HA UN FUTURO DA ''ZERO TITULI" - IL FIGLIO DI WILLIAM E KATE E' PASSATO DALLA GIOIA ALLA DISPERAZIONE: RAGGIANTE DOPO IL GOL DI SHAW, IN LACRIME A FINE PARTITA - ARRIVATI AI RIGORI LA MADRE SI COPRE GLI OCCHI E IL PADRE GLI METTE LE MANI SULLE SPALLE, PER CONSOLARLO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Kate, George e William dopo il gol di Shaw 2

Dopo la gioia iniziale, la disperazione. L’umore dell’Inghilterra si è rispecchiato in quello del principe George ieri sera a Wembley. Il piccolo reale, 7 anni, ha assistito alla finale tra Inghilterra e Italia seduto tra i suoi genitori, il principe William e Kate.

La serata non poteva cominciare meglio per il piccolo principe, autorizzato a partecipare alla finale. Così, vestito in giacca, camicia e cravatta a righe, ha raggiunto i genitori a Wembley. L’ex campionessa di tennis Marion Bartoli ha rivelato che in realtà George avrebbe desiderato indossare la maglia dell’Inghilterra, e William era d’accordo, ma Kate «non ne era entusiasta».

Kate, George e William dopo il gol di Shaw 4

La gioia è esplosa dopo il gol di Shaw: George ha gridato e alzato le braccia al cielo, poi ha abbracciato la madre. Ma a fine gara il piccolo aveva ormai l’aria triste, sua madre si copriva il volto con le mani per non guardare i rigori, e il padre, il principe William, posava se le sue mani sulle sue spalle in segno di conforto.

Kate, George e William dopo il gol di Shaw 7 Kate, George e William dopo il gol di Shaw 6 Kate, George e William dopo il gol di Shaw 5 Kate, George e William dopo il gol di Shaw Kate, George e William dopo il gol di Shaw 8 Kate, George e William a fine partita Kate, George e William dopo il gol di Shaw 3 Kate, George e William a fine partita 3 Kate, George e William a fine partita 2 Kate lascia lo stadio Kate, George e William a fine partita 4 Kate, George e William lasciano lo stadio 3 Kate, George e William lasciano lo stadio Kate, George e William lasciano lo stadio 2 ITALIA INGHILTERRA - LA DELUSIONE DI WILLIAM KATE E GEORGE Kate durante i rigori