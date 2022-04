L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE HA BATTUTO OTTO CAMPIONI DEL MONDO A BRIDGE - LA NOTIZIA E' CLAMOROSA, PERCHE' SI TRATTA DI UN GIOCO IN CUI LA SUPREMAZIA UMANA FINORA AVEVA RESISTITO: DURANTE LE PARTITE, INFATTI, I GIOCATORI HANNO INFORMAZIONI INCOMPLETE E DEVONO REAGIRE AL COMPORTAMENTO DEGLI ALTRI, UNO SCENARIO MOLTO PIU' VICINO AL PROCESSO DECISIONALE UMANO...

Dagotraduzione dal Guardian

L'intelligenza artificiale ha battuto otto campioni del mondo a bridge, un gioco in cui la supremazia umana ha resistito fino ad ora alla marcia delle macchine. La vittoria rappresenta una nuova pietra miliare per l'IA perché nel bridge i giocatori lavorano con informazioni incomplete e devono reagire al comportamento di molti altri giocatori, uno scenario molto più vicino al processo decisionale umano.

Al contrario, negli scacchi e nel Go – giochi in cui le IA hanno già battuto campioni umani - i giocatori hanno un solo avversario alla volta ed entrambi sono in possesso di tutte le informazioni.

«Quello che abbiamo visto rappresenta un progresso di fondamentale importanza nello stato dei sistemi di intelligenza artificiale», ha affermato Stephen Muggleton, professore di machine learning all'Imperial College London.

La startup francese NukkaI ha annunciato la notizia della vittoria della sua IA venerdì, al termine di un torneo di due giorni a Parigi.

Durante la sfida con NukkaI i campioni umani hanno giocato 800 mani consecutive suddivise in 80 set da 10. Ma è stata saltata la parte iniziale del gioco, quella dell'offerta, durante la quale i giocatori a turno annunciano il numero di prese che faranno e che poi dovranno soddisfare giocando le proprie carte.

Ogni campione ha giocato le proprie carte e quelle del partner “fittizio” contro una coppia di avversari. Questi avversari sono stati scelti tra i migliori campioni di robot al mondo ad oggi, robot che hanno vinto molte competizioni di robot ma che sono universalmente riconosciuti per non essere neanche lontanamente bravi come giocatori umani esperti.

L'IA – chiamata NooK – ha svolto lo stesso ruolo del campione umano, con le stesse carte e gli stessi avversari. Il punteggio era la differenza tra quelli dell'umano e dell'IA, mediata su ciascun set. NooK ha vinto 67 degli 80 set, cioè l'83%.

Jean-Baptiste Fantun, co-fondatore di NukkaI, ha affermato di essere fiducioso che la macchina - che l'azienda ha sviluppato per cinque anni - avrebbe trionfato in migliaia di mani, ma con solo 800 mani era touch-and-go.

Annunciando i risultati, il matematico Cédric Villani, vincitore della medaglia Fields nel 2010, ha definito NukkaI «una superba storia di successo francese».

La ricercatrice di intelligenza artificiale Véronique Ventos, l'altro co-fondatore di NukkaI, definisce NooK una «IA di nuova generazione» perché spiega le sue decisioni man mano che procede. «Nel bridge, non puoi giocare se non spieghi», dice.

Il gioco si basa sulla comunicazione tra i partner.

La spiegazione è un argomento caldo nell'IA. «La maggior parte di ciò che il pubblico in generale ha sentito negli ultimi anni sull'apprendimento automatico si basa su sistemi black box come AlphaGo, che non è in grado di spiegare agli esseri umani come vengono prese le decisioni», ha affermato Muggleton.

Invece, NooK rappresenta un approccio "scatola bianca" o "neurosimbolico". Invece di imparare giocando miliardi di round di un gioco, prima impara le regole del gioco e poi migliora il suo gioco attraverso la pratica. È un ibrido di sistemi basati su regole e deep learning. «L'approccio NooK impara in un modo molto più vicino agli esseri umani«, ha detto Muggleton.

«Il pendolo sta oscillando verso questo tipo di metodi», afferma Michael Littman, professore di informatica alla Brown University di Rhode Island. «Non essere in grado di dire alla gente cosa sta succedendo non funziona nelle nostre società».

Anche se una persona o un'IA non possono spiegare a parole cosa stanno facendo, dice Littman, il loro comportamento deve essere "leggibile" agli altri, mettendo in atto regole che comprendono.

Questo sarà fondamentale in settori come la salute e l'ingegneria. Le auto a guida autonoma che arrivano a un incrocio dovranno essere in grado di leggere il comportamento dell'altro, ad esempio.

Littman era deluso dal fatto che la sfida non includesse l'offerta, che è la parte della comunicazione - e dell'inganno - più interessante avviene nel bridge. Ma Nevena Senior, più volte campionessa mondiale di bridge per l'Inghilterra e uno degli sfidanti di NooK, ha detto che i contratti che gli umani e NooK hanno ricevuto per giocare erano sufficientemente variabili tanto che il gioco di carte è diventato importante quanto l'offerta.

Ha detto che i creatori di NooK hanno svolto un lavoro "magnifico". Ha scoperto che leggeva i suoi avversari meglio degli umani ed era in grado di sfruttare meglio i loro errori.

«Questo è qualcosa che gli umani fanno dopo una sufficiente esperienza e sono rimasta piacevolmente sorpresa dal fatto che un robot imiti le abilità umane tipiche», ha detto.

Ecco i giochi e la cronologia in cui l’IA ha trionfato

1996: la macchina per scacchi Deep Blue di IBM vince una partita contro il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov ma perde la gara 2-4. Un anno dopo, Kasparov perde la rivincita.

2007: La dama è stata risolta da ricercatori dell'Università di Alberta in Canada. Dopo aver setacciato 500 miliardi di posizioni, costruiscono un programma per computer che gioca a dama che non può essere battuto.

2011: il computer Watson di IBM sconfigge durante il gameshow televisivo Jeopardy! i campioni Brad Rutter e Ken Jennings, rivendicando il primo premio da 1 milione di dollari.

2016: AlphaGo di Google DeepMind sconfigge il campione coreano di Go Lee Sedol 4-1. La Korea Baduk Association assegna ad AlphaGo il grado più alto di Go grandmaster, un 9 dan onorario.

2022: il computer per giocare a bridge di NukkaI NooK sconfigge otto campioni del mondo di bridge a Parigi.

