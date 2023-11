L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE MANDERA' IN PENSIONE ANCHE LE INFLUENCER-GNOCCONE - I PROFILI DI "MODELLE" CREATE CON L'IA SPOPOLANO SUL WEB E ANCHE LE AZIENDE SI SONO RESE CONTO DEL LORO POTENZIALE: LAVORANO H24, NON SI LAMENTANO E COSTANO MENO RISPETTO ALLE "CREATOR" IN CARNE E OSSA - UNA DI QUESTE, AITANA LOPEZ "25ENNE" SPAGNOLA, HA ADDIRITTURA APERTO UN PROFILO SU ONLYFANS, DOVE PUBBLICA CONTENUTI HOT E RICEVE RICHIESTE BIRICHINE DAGLI UTENTI...

Estratto dell'articolo di Elisa Campisi per il "Corriere della Sera"

[…]Aitana Lopez, la bellissima modella spagnola di 25 anni dai capelli rosa […] è un prodotto dell’intelligenza artificiale, ideata da Rubeñ Cruz, fondatore dell’agenzia di modelle The Clueless. Può lavorare h 24, posare davanti a qualsiasi ambientazione, non si lamenta mai, non costa molto e promette guadagni fino a oltre 10 mila dollari al mese tra pubblicità e campagne di comunicazione. Per una serie di spot chiede mille euro, un buon prezzo rispetto ai valori di mercato. […]

Su Instagram ha già 155 mila follower, ma ultimamente è approdata su OnlyFans e altre piattaforme simili sulle quali è possibile monetizzare offrendo contenuti a luci rosse. Anche qui sta accumulando tanti seguaci. Aitana è apprezzata da un vasto pubblico di tutte le età. Non manca infatti chi, la scambia per una donna reale e la invita a uscire. Aitana, però, è solo l’ultima influencer di successo inventata.

La modella 24nne Milla Sofia, di Helsinki, per esempio, nel suo profilo non nasconde di essere virtuale. […] Ci sono anche le italiane Eli e Sofi, gemelle di 25 anni nate in Sicilia durante la pandemia da Covid-19 per mano di Elisa Nieli. […] Nefele si presenta inoltre come «The first imperfect virtual woman», la prima donna virtuale imperfetta. Ha i capelli corti. Il corpo è ricoperto da lentiggini e vitiligine. Ha ancora pochi seguaci, circa 3.200, ma alti obiettivi. Filippo Boschero, Laura Elicona e Luca Facchinetti, tre ragazzi torinesi, l’hanno voluta creare anticonformista, gender fluid, impegnata. […]

