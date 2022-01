L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLA SALUTE - IDEATO UN TEST DEL SANGUE IN GRADO DI DETERMINARE IN ANTICIPO SE UN MALATO DI CORONAVIRUS POTRA' SOPRAVVIVERE ALL'INFEZIONE O SE FINIRA' PER SOCCOMBERE - "IL QUADRO CLINICO DEL COVID E' ECCEZIONALMENTE VARIO: VA DALL'INFEZIONE ASINTOMICA ALLA MALATTIA MOLTO GRAVE FINO ALLA MORTE, E PER I MEDICI E' DIFFICILE STIMARE IL RISCHIO INDIVIDUALE DI UN PAZIENTE, MA..."

Dagotraduzione dal Daily Beast

Mentre la variante Omicron imperversa in tutto il mondo, ovunque gli ospedali massimizzano la loro capacità di curare i pazienti in condizioni critiche, ma non tutti i malati hanno lo stesso fattore di rischio. In terapia intensiva, è spesso difficile determinare chi potrebbe sopravvivere e sconfiggere l'infezione e chi potrebbe finire per soccombere alla malattia.

Questo potrebbe cambiare molto presto grazie a un nuovo strumento di intelligenza artificiale in grado di prevedere l'esito della sopravvivenza di casi gravi di COVID con settimane di anticipo, il tutto grazie a un singolo campione di sangue. Il nuovo modello, descritto in un documento sottoposto a revisione paritaria pubblicato martedì su PLOS Digital Health, potrebbe aiutare i medici a elaborare piani di trattamento più informati per i pazienti COVID durante il ricovero iniziale, per ridurre al minimo le probabilità di mortalità e migliorare l'assistenza ai pazienti lungo la strada.

«Il quadro clinico di COVID-19 è eccezionalmente vario, e va dall'infezione asintomatica alla malattia molto grave e alla morte», ha detto Florian Kurth, ricercatore clinico presso la Charity-University Medicine di Berlino e autore principale del nuovo studio. «Per i medici, è difficile stimare il rischio individuale per un paziente di deterioramento e/o morte per COVID-19». Il nuovo modello di intelligenza artificiale «può prevedere abbastanza bene la probabilità che un singolo paziente muoia o sopravviva al COVID-19».

Il nuovo studio può essere suddiviso in due parti. In primo luogo, i ricercatori hanno studiato centinaia di campioni di sangue di 50 pazienti affetti da COVID in condizioni critiche trattati in Germania e Austria, per scoprire come i livelli di 321 diverse proteine sono cambiati nel corso dell'infezione. Tutti i pazienti erano in terapia intensiva, e sono stati sottoposti a ventilazione e terapia sostitutiva d'organo aggiuntiva. Quindici pazienti sono morti e 35 sono sopravvissuti.

I ricercatori hanno appreso che c'erano 14 proteine più fortemente associate alla sopravvivenza o alla morte di COVID e che questi livelli proteici si alteravano precocemente rispetto alla malattia. Le più importanti erano le proteine coinvolte nella coagulazione del sangue e nella funzione degli anticorpi.

Nella seconda parte dello studio, il nuovo modello di IA è stato costruito e addestrato per fare prognosi dei pazienti COVID in base ai livelli di queste 14 proteine in un singolo campione di sangue. Kurth e i suoi colleghi hanno testato questo modello su campioni di una nuova coorte di 24 pazienti in condizioni critiche. Di quella coorte, 19 pazienti sono sopravvissuti e cinque sono morti e il modello è stato in grado di prevedere con precisione i risultati per tutti tranne uno di questi pazienti. Queste prognosi erano «di gran lunga migliori» di quelle utilizzate nelle attuali valutazioni del rischio dell'assistenza clinica, ha detto Kurth.

L'attuale studio si basa su una dimensione del campione estremamente piccola, quindi gli autori vogliono eseguire il modello attraverso test molto più ampi per dimostrare che potrebbe essere un prezioso predittore degli esiti di COVID-19 nelle strutture ospedaliere del mondo reale.

Ciò richiederà un po' di tempo, ma sperano anche che i risultati del documento possano aiutare altri ricercatori a comprendere meglio i meccanismi alla base del COVID e quali tipi di trattamenti dovrebbero essere avanzati per fermare la progressione della malattia in generale. Kurth ha detto che c'è la speranza che l’esperienza possa aprire le porte a un nuovo futuro per la medicina, e sarà possibile fare previsioni precoci di una malattia basate esclusivamente su un esame del sangue.