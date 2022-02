L'INVERNO NON È ANCORA FINITO – L'ACCENNO DI PRIMAVERA DI QUESTI GIORNI, CON 15 GRADI REGISTRATI AL NORD, NON DURERÀ A LUNGO – NEL FINE SETTIMANA LE TEMPERATURE CALERANNO, CI SARANNO NUBI DIFFUSE E QUALCHE PIOGGIA A NORD-EST E AL CENTRO – LE PREVISIONI GIORNO PER GIORNO

Venerdì 18 febbraio condizioni in prevalenza soleggiate e miti se non addirittura calde per il periodo al Nord-Ovest e al Centro-Sud; sabato l’Italia risentirà di un blando peggioramento con nubi diffuse e qualche pioggia a Nord-Est e al Centro. La domenica sarà più soleggiata ma ancora un po’ variabile.

Al Nord molto nuvoloso sulla Liguria con deboli piogge possibili dal pomeriggio e in serata; nuvolosità variabile sul settore alpino, in lento aumento su quello occidentale con locali fenomeni serali sulle aree confinali della Valle d’Aosta; prevalente soleggiamento altrove, ma con nubi basse associate a foschie anche dense e locali nebbie in banchi al mattino sulla Pianura padana e in nuova formazione dalla sera e nella notte.

Cielo sereno su Sardegna, Marche e Abruzzo; nubi basse anche estese al mattino e dalla sera su Toscana, Umbria e Lazio con locali banchi di nebbia associati al mattino e nuovamente dalla tarda serata, ma con nubi in diradamento durante le ore centrali della giornata. Sulla Campania nubi basse anche estese associate a foschie anche dense e locali nebbie in banchi al mattino e nuovamente dalla tarda sera, mentre ampie schiarite prevarranno dalla tarda mattina e nel pomeriggio; scarsa nuvolosità e ampio, prevalente soleggiamento sul resto del Sud.

Al Nord cielo spesso molto nuvoloso con piovaschi su Liguria e al Nord-ovest e nebbie in pianura. In serata arrivo di piogge al Nord-est e in Liguria e bassa Lombardia. Cielo più coperto su Toscana, Umbria e Lazio, ma entro sera anche sulle regioni adriatiche. Nubi sparse in Sardegna, almeno al mattino, poi si coprirà anche qui. Al Sud cielo irregolarmente nuvoloso, poi tenderà a coprirsi diffusamente su tutte le regioni entro sera.

Iniziale nuvolosità diffusa con qualche occasionale lieve fenomeno sui rilievi alpini confinali e sull’Appennino abruzzese e molisano seguirà un deciso miglioramento con ampie aperture sulle Tante nubi con cielo spesso coperto al Centro-Sud, cielo sereno o poco nuvoloso (salvo isolate nebbie) al Nord.