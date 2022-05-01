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L'ISOLAMENTO DI PUTIN E' ANCHE TECNOLOGICO - I DUE COLOSSI CINESI "LENOVO" E "XIAOMI" ABBANDONANO LA RUSSIA - VIA ANCHE 150MILA GIOVANI SPECIALISTI IN SOFTWARE: ORMAI NON E' PIU' UN PROBLEMA DELLE COMPETENZE CHE SI PERDONO CON QUESTO ESODO DI TECNICI QUALIFICATI, MA DI MATERIE PRIME - LA RUSSIA E' RICCA DI LITIO, MA FINORA HA PREFERITO IMPORTARLO - ADESSO PERO' NON ARRIVA PIU' NULLA. E PER SVILUPPARE I GIACIMENTI SERVONO TECNICI...-
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BERLUSCONI RICOMINCIA DA “BEAUTIFUL” (AL TRASH NON C'E' MAI FINE) - IL MITOLOGICO RIDGE, AL SECOLO RON MOSS, CON LE SUE TINTE DI CAPELLI IMPROBABILI SARA’ OSPITE DELLA CONVENTION DI FORZA ITALIA: "NON VEDO L'ORA DI CONOSCERE SILVIO DI PERSONA. È STATO ED È L'ITALIANO PIÙ INFLUENTE DEGLI ULTIMI TRENT'ANNI. SE VOTASSI IN ITALIA, VOTEREI PER LUI" – E POI SI METTE A FARE L’ELOGIO DI LINO BANFI…
MONTE DELLE ASSOLUZIONI – LA CORTE D’APPELLO CANCELLA LE CONDANNE ALL’EX PRESIDENTE DEL MONTE DEI PASCHI MUSSARI E ALL’EX AD VIGNI NEL MIRINO PER AVER COPERTO LE PERDITE DI ANTONVENETA DOPO L’ACQUISIZIONE - REVOCATO LE CONFISCHE A DEUTSCHE BANK AG E DEUTSCHE BANK LONDON BRANCH (PER OLTRE 64 MILIONI DI EURO) E NOMURA (88 MILIONI) – ORA DIVENTA UN REBUS IL VERDETTO SULL'EX PRESIDENTE DELLA BANCA, ALESSANDRO PROFUMO E L'EX AD DI MPS FABRIZIO VIOLA GIÀ CONDANNATI IN PRIMO GRADO. E C’È UN TERZO TRONCONE ANCORA…
CAFONALINO - NELLA GALLERIA ALBERTO SORDI, A ROMA, IL GIORNALISTA DI "REPUBBLICA" FILIPPO CECCARELLI HA PRESENTATO IL SUO NUOVO LIBRO "LÌ DENTRO", DOVE PARLA DEI VIZI DELLA RETE, DA INSTAGRAM A TIKTOK, "DOVE TUTTO EVAPORA" - PRESENTI SERENA DANDINI, FRANCESCA REGGIANI, MICHELE MASNERI, GIOVANNA CASADIO, BRUNO MANFELLOTTO, FABRIZIO RONCONE, ANTONELLO CAPORALE E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…