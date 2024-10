L'ITALIA E' COME GLI STATI UNITI: SE HAI I SOLDI TI CURI, ALTRIMENTI SCHIOPPI - IL RAPPER "SFERA EBBASTA", PSEUDONIMO DI GIONATA BOSCHETTI, È FINITO AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER AVER CONSIGLIATO AI FOLLOWER UN CONTROLLO MEDICO ALLA MODICA CIFRA DI 2,5 MILA EURO - I COMMENTI DEGLI UTENTI INCAZZATI: "IO NON RIESCO A PRENOTARE UNA MAMMOGRAFIA DA TRE MESI"; "MIA MAMMA STA PERDENDO LA VISTA E LE HANNO DATO APPUNTAMENTO NEL 2026..."

Lui è al centro, con la felpa. Medici e tecnici in posa, ai lati. «Sono stato all’ospedale San Raffaele di Milano per fare un check-up che voglio consigliarvi». Inizia così il racconto su Instagram del rapper Sfera Ebbasta, che davanti ai suoi 4,8 milioni di follower loda un esame medico appena effettuato. Una scansione di tutto il corpo “a partire da 2.500 euro”. Mal contati: quasi due stipendi medi.

Non c’è voluto molto, per finire in pasto ai social. Anche perché la sua “storia” non è sfuggita a Aestetica Sovietica, pagina Instagram che setaccia articoli e interventi di personaggi pubblici per criticarli da sinistra, senza esclusioni di colpi.

E così, da testimonianza personale, con tanto di invito teoricamente nobile a fare prevenzione, l’esame del rapper 32enne di Sesto San Giovanni è diventato ben altro: l’esempio del privilegio di chi può rivolgersi al privato: «nel paese della sanità pubblica al collasso e delle liste d’attesa lunghe due anni anche per il più scemo dei controlli», come scrive Aestetica Sovietica.

Il San Raffaele, eccellenza privata, convenzionata con il pubblico, assicura che il racconto del rapper «non è una pubblicità». Tiene quindi le distanze da Sfera Ebbasta, che per l’ospedale si è pagato l’esame e ha poi deciso per sua scelta di raccontarlo. Da Sfera Ebbasta impossibile avere commenti, nemmeno davanti alle centinaia di testimonianze sui social di chi mostra una realtà (e una sanità) ben diversa.

«E poi ci sono io che non riesco a prenotare una mammografia da oltre tre mesi (nel Veneto Zaista)», è solo un esempio; come quello di chi ha la mamma che sta perdendo la vista e si è sentito dire «primo posto disponibile ottobre 2026». Ma non è finita: la grossolanità con cui il rapper ha descritto l’esame, secondo lui «una radiografia insieme a una tac», «senza uso di radiazioni», grazie alla quale «qualsiasi patologia o lesione in qualsiasi parte del corpo può essere evidenziata», si è attirata il biasimo di medici di ogni genere.

Un esame del genere, semplicemente, non esiste. Quella di cui parla Sfera Ebbasta è in realtà una risonanza magnetica che si chiama Whole Body Scan, che consente di scansionare tutto il corpo ad alta risoluzione in 35 minuti, senza l’uso di radiazioni o mezzi di contrasto. Questo tipo di esame è una novità per il San Raffaele, perché la macchina con cui si effettua è attiva da luglio: si tratta di un modello costato quasi due milioni di euro, di cui esistono pochi altri esemplari a livello internazionale.

[…] Ed è questo il caso di Sfera Ebbasta. Senza riferirsi in alcun modo all’esame da lui effettuato, Esposito spiega che «la risonanza dà una fotografia dettagliatissima dalla testa a metà delle gambe. […] Il prezzo parte da 2.500 euro, perché l’esame non è passato dal sistema sanitario nazionale. […]

