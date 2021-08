L'ITALIA BRUCIA - GLI INCENDI BOSCHIVI SONO STATI IL 75% IN PIU' RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELLO SCORSO ANNO - SOLO IERI PER SPEGNERE LE FIAMME SONO SERVITI 7.600 VIGILI DEL FUOCO - GLI INCENDI SI SONO SVILUPPATI A GROTTAGLIE, IN PROVINCIA DI TARANTO, A PIETRASANTA E CAMAIORE (LUCCA), E A PISA - IN VERSILIA DIECI FAMIGLIE SONO STATE EVACUATE PERCHE'...

Dal 15 giugno sono 52.584 gli interventi fatti dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione, il 75% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 30.106. La cifra di quest'anno è pari invece a quella del 2017, altro anno in cui si registrò un alto numero di incendi, 52.680 nello stesso periodo di riferimento. Sempre dal 15 giugno sono 976 gli interventi dei Canadair dei vigili del fuoco, furono 405 nel 2020.

Sono 7.600 i vigili del fuoco in servizio nel giorno di Ferragosto in Italia, 6.000 tra permanenti e volontari in servizio ordinario, altri 1.600 per il potenziamento del dispositivo di soccorso in questi giorni di emergenza. La flotta aerea del Corpo nazionale è operativa oggi con 15 Canadair per l'antincendio boschivo e 14 elicotteri pronti a garantire anche operazioni di ricerca e soccorso.

Un incendio ha creato il panico nella popolazione a Grottaglie (Taranto). Le fiamme scoppiate nel pomeriggio nella macchia mediterranea hanno lambito le case. Ventuno le unità dei vigili del fuoco entrate in azione per fermare l'incendio. Intervenuta anche una unità aerea.

Ancora fiamme in Versilia, dove le fiamme stanno interessando i boschi di Valdicastello, nel comune di Pietrasanta (Lucca). Sul posto vigili del fuoco e squadre di volontari dell'antincendio boschivo. Stanotte presidio a Vapromari, nel comune di Camaiore (Lucca), dove ieri pomeriggio sono andati a fuoco diversi ettari di bosco. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri forestali.

Dieci famiglie, che risiedono a Vicopisano (Pisa) nelle località Capitano, Palazzetto, Novaia e La Lastra, sono state evacuate per sicurezza a causa dell'incendio in corso da ieri pomeriggio, sabato 14 agosto, sui Monti Pisani. Il punto di ritrovo e di smistamento delle persone evacuate è attualmente al Palazzetto dello Sport di Vicopisano.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono in corso: in azione tre elicotteri e un canadair, insieme a operai forestali, volontariato antincendi boschivi e vigili del fuoco per la bonifica, per evitare che nelle ore più calde l'incendio presenti delle riprese. Secondo quanto comunica la sala operativa della Regione Toscana, sono state interessate dall'incendio superfici a oliveti e pineta per circa 25 ettari e la situazione al momento sembrerebbe stabilizzata.

