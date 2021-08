L'ITALIA È MEDAGLIA D’ORO ANCHE DI CALDO – A FLORIDIA, IN PROVINCIA DI SIRACUSA, OGGI SONO STATI RAGGIUNTI I 48,8 GRADI: È LA TEMPERATURA PIÙ ALTA MAI REGISTRATA IN EUROPA – L’ANTICICLONE LUCIFERO NON SMAMMERÀ PRIMA DI DUE-TRE GIORNI, SEMPLICEMENTE SI SPOSTERÀ, PORTANDO IL CALDO AFRICANO ANCHE NEL CENTRO-NORD ITALIA

Paolo Virtuani per www.corriere.it

Un record che nessuno invidia: 48,8 gradi. È la temperatura più alta mai registrata in Europa. È stata misurata dal Sistema informativo agrometeorologico della Regione Sicilia oggi pomeriggio alle ore 14 a Floridia, un paese in provincia di Siracusa, e ha strappato il primato che era detenuto dal 1977 da Atene.

Floridia e l’interno Siracusano si trovano in una particolare conformazione che fa aumentare le temperature a livelli altissimi. A poche decine di chilometri di distanza, infatti, la colonnina di mercurio è di 10-12 gradi più bassa. Altissime, però, le temperature anche nell’entroterra della Sardegna.

Ondata di calore

La Sicilia in particolare, ma tutta l’Italia centro-meridionale e parzialmente quella del Nord, è sotto l’influsso di una corrente di aria torrida di provenienza sahariana che ha fatto schizzare le temperature a livelli mai registrati in precedenza. Un precedente record di 48,5 registrati sempre in Sicilia il 20 agosto 1999 non è mai stato ufficializzato. Sempre nell’area di Siracusa martedì erano stati toccati i 47 gradi.

II record

Naturalmente quello di oggi di Floridia è ancora un record ufficioso, che deve essere rivisto e approvato dagli esperti dell’Organizzazione meteorologica mondiale i quali, grazie all’Arizona State University, tengono una lista ufficiali degli eventi meteo estremi mondiali.

Le previsioni di giovedì 12 agosto

Farà ancora molto caldo al Sud, in particolare nelle aree interne di Sicilia e Sardegna, per i prossimi due-tre giorni. Già giovedì, l’anticiclone africano che porta le temperature estreme tende a spostarsi verso Nord.

Giovedì 10 città in bollino rosso per il caldo: Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. Venerdì diventeranno 15: Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

Almeno fino a Ferragosto le temperature massime su Toscana, Lazio ed Emilia potrebbero toccare i 39-40 gradi nelle zone interne, 38 a Roma, 37 in Veneto e Lombardia, 35 in Piemonte e 32 in Liguria, secondo le previsioni di IlMeteo.it. Solo sull’arco alpino nella seconda parte di domenica potrebbero esserci intensi temporali specie sulle montagne lombarde e sulle Dolomiti tra alto Veneto e Trentino-Alto Adige.

