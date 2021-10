L'ITALIA, UN PAESE PROLIFERATO SUL GRATIS - MATTIA FELTRI: “GIRA UN DELIZIOSO MONTAGGIO DI GRATUITÀ E GRATUITAMENTE OFFERTI DA GIUSEPPE CONTE AL PUBBLICO DEI SUOI COMIZI - IMMAGINO ILLUSTRI I FOTONICI SUCCESSI DEL PRECEDENTE GOVERNO. LA FOLLA È SCOSSA DA UN BRIVIDO. IL GOVERNO FA, PORGE, FORNISCE, E CHI PAGA? MAGO MERLINO? NON PAGA NESSUNO: GRATIS. CIOÈ PAGHIAMO TUTTI NOI. NON È PASSAGGIO COMPLICATISSIMO DI FINANZA PUBBLICA, INFATTI È COLTO APPIENO QUANDO SI PROPONE DI GARANTIRE LA GRATUITÀ DEI TAMPONI AI NON VACCINATI…”

MATTIA FELTRI

Mattia Feltri per “La Stampa”

Il termine gratis sta assumendo significati esoterici. Gira per esempio un delizioso montaggio di gratis, gratuità e gratuitamente offerti da Giuseppe Conte al pubblico dei suoi comizi - immagino illustri i fotonici successi del precedente governo. E la folla è scossa da un brivido.

Gratis? Gratis! Il governo fa, porge, fornisce, e chi paga? Bill Gates? Il governo del Canada? Mago Merlino? Non paga nessuno: gratis.

Cioè paghiamo tutti noi, non è poi così gratis. E non è passaggio complicatissimo di finanza pubblica, e infatti è colto appieno quando si propone di garantire il gratis, il gratuitamente e la gratuità dei tamponi ai non vaccinati.

Allora lì diventiamo tutti contabili di scuola prussiana, e ci chiediamo con irritazione rigorista perché mai dovremmo pagare i tamponi quando gratis è già la vaccinazione.

GIUSEPPE CONTE A DIMARTEDI

E non è male in un Paese proliferato sul gratis, sul gratuitamente e sul gratuito dei secoli nei secoli, un Paese in cui è gratis la scuola, gratis gli ospedali, e va benissimo, e poi è gratis il reddito di cittadinanza, gratis ristrutturare casa, gratis andare in pensione prima, e diciamo che va benino, e si distribuiscono gratuitamente aiuti alle imprese, al cinema, alle municipalizzate, alle bande di paese, i bonus, i superbonus, una monetina in tasca ci finisce sempre, bene benissimo, e dunque bisognerebbe andarci piano, avere un minimo di pudore, e direi soprattutto noi giornalisti che ci portiamo appresso l'Inpgi, l'istituto di previdenza più scassato dell'intero Occidente - 242 milioni di perdite soltanto nel 2020 - e sapete come andrà a finire? Che prima o poi, chissà chi, ci metterà una pezza. Gratis.

Tamponi Covid reddito di cittadinanza alle poste tampone TAMPONI RAPIDI VACANZE COVID TESTED di maio reddito di cittadinanza

giuseppe conte a dimartedi