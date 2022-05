Dagonews

Putin parla con i feriti in un ospedale di Mosca 3

Ieri Vladimir Putin ha visitato per la prima volta i soldati russi feriti in Ucraina e ricoverati in un ospedale di Mosca. Il presidente, vestito con un camice bianco e circondato da medici, ha parlato brevemente con due soldati. Si è informato sulla loro storia, e, venuto a sapere che le loro famiglie non avevano ancora potuto incontrarli, ha detto loro che «andrà tutto bene».

Putin parla con i feriti in un ospedale di Mosca 4

O forse no. Secondo il canale Telegram di controinformazione russa “General Svr”, le immagini diffuse ieri fanno parte del famoso “cibo in scatola” preparato giorni fa per coprire l’assenza di Mad Vlad. Riepiloghiamo qui quanto sostiene il canale Telegram, che rivendica informazioni privilegiate sul Cremlino presumibilmente gestito da un ex generale dei servizi segreti esteri russi noto con lo pseudonimo di “Viktor Mikhailovich”: il presidente sarebbe stato operato nella notte tra lunedì e martedì scorso, le sue condizioni sarebbero peggiorato sabato mattina e poi lentamente migliorate. L’operazione era necessaria da tempo, e andava eseguita. L’assenza dalle funzioni pubbliche di Putin è stata preventivamente organizzata in modo da non risultare registrando video, firmando decreti, rilasciando dichiarazioni da utilizzare in questi giorni, utilizzando la tecnologia deepfake o in alternativa qualcuno dei suoi numerosi sosia. E sarebbe stato proprio il caso dell’ospedale.

