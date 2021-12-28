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E' MORTA SARAH WEDDINGTON, L'AVVOCATO TEXANO CHE NEL 1973, A 28 ANNI, RESE DI FATTO LEGALE L'ABORTO NEGLI STATI UNITI VINCENDO LA CELEBRE CAUSA "ROE V. WADE" - A 18 ANNI AVEVA SCELTO DI STUDIARE LEGGE PERCHE' IN TANTI AVEVANO TENTATO DI SCORAGGIARLA: A LAUREARSI CON LEI FURONO SOLO QUATTRO DONNE - POI NEI PRIMI ANNI 70 IL GIORNALE UNDERGROUND "THE RAG" LE CHIESE DI IMPUGNARE LA LEGGE DEL TEXAS CHE PROIBIVA L'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA E...-
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FLASH! - LE CAMERE IN SEDUTA COMUNE E I DELEGATI REGIONALI SARANNO CONVOCATI PER L'ELEZIONE DEL XIII° PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA MARTEDÌ 25 GENNAIO...
DRAGHI? UNA MONTATURA! – A 86 ANNI, DEL VECCHIO SCENDE IN CAMPO: ‘’È IL MOMENTO PER CAMBIARE L’ITALIA CON SCELTE RIVOLUZIONARIE” - IL FONDATORE DI LUXOTTICA, CHE DETIENE IL 6,5% DI GENERALI, IL 19,4% DI MEDIOBANCA E IL 2% DI UNICREDIT, SENTE SU DI SÉ LA RESPONSABILITÀ DI SVOLGERE UN RUOLO IN PRIMA PERSONA: “TUTTE LE FORZE POSITIVE DEL PAESE DEVONO CONTRIBUIRE A COSTRUIRE QUESTO NUOVO MONDO, RINUNCIANDO A COMODE RENDITE DI POSIZIONE”. CAPITO NAGEL?
LA RAGGI NON È PIÙ IN CAMPIDOGLIO MA A ROMA I BUS CONTINUANO A FINIRE FLAMBÉ – OGGI POMERIGGIO UN MEZZO DELL’ATAC È ANDATO A FUOCO IN PIAZZA MONTE DI TAI, NELLA ZONA DEL TORRINO – È IL TERZO IN DIECI GIORNI A BRUCIARE: È QUESTO IL PIANO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA CITTÀ ANNUNCIATO DA GUALTIERI? - VIDEO
MENO MALE CHE IL BARCELLONA C’AVEVA I BUFFI – L’ACQUISTO DI FERRAN TORRES PER 55 MILIONI DA PARTE DEI “BLAUGRANA” HA FATTO SOLLEVARE QUALCHE SOPRACCIGLIO: COM’È POSSIBILE CHE UNA SOCIETÀ PIENA DI DEBITI POSSA PERMETTERSI UN ACQUISTO DEL GENERE? – LA SPIEGAZIONE DEL “MUNDO DEPORTIVO”: L’ACQUISTO È STATO SPALMATO SU 4 ANNI E POI IL GIOCATORE DOVREBBE ESSERE A DISPOSIZIONE DA FINE GENNAIO, QUANDO IL CLUB DOVREBBE ESSERSI LIBERATO DEGLI ESUBERI…
CAFONALINO - BRINDISI E DJ SET PATINATI CON CHANTAL SCIUTO, YVONNE SCIÒ E PIA RUSPOLI IN VIA CONDOTTI A ROMA NELLE STANZE DELLA BOUTIQUE DI SALVATORE FERRAGAMO - A BERE GIN FIZZ E CHAMPAGNE MARISELA FEDERICI, PROTAGONISTA DELLA RIVISTA "ETERNAL CITY", MARIA ROSARIA OMAGGIO, L'ARTISTA FABIO FERRONE VIOLA, LA GIORNALISTA TV MARIA LEITNER, L'ATTORE PASQUALE GRECO, IL FASHIONISTA MASSIMO YUAN E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
COME DISTINGUERE LA VARIANTE OMICRON DA UN SEMPLICE RAFFREDDORE? – GLI STUDI PRELIMINARI DIMOSTREREBBERO CHE L’89% DEI SOGGETTI CONTAGIATI DALLA NUOVA VARIANTE HA RIPORTATO SINTOMI COMUNI: TOSSE, MAL DI GOLA, FEBBRE. SOPRATTUTTO NEI VACCINATI, PUÒ ESSERE DIFFICILE DISTINGUERE UNA FORMA LIEVE DI COVID DALL’INFLUENZA O UN RAFFREDDORE – IL PROFESSOR TIM SPECTOR DEL KING’S COLLEGE DI LONDRA: “I SINTOMI PRINCIPALI DEL COVID NON SONO PIÙ TOSSE, FEBBRE O LA PERDITA DI GUSTO E OLFATTO. NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI…”