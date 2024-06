E' MORTO DOPO 4 GIORNI D'AGONIA SHIMPEI TOMINAGA, L'IMPRENDITORE GIAPPONESE AGGREDITO DA UN GRUPPO DI 5 RAGAZZI PER AVER CERCATO DI FERMARE UNA RISSA - IL 56ENNE ERA RICOVERATO ALL'OSPEDALE DI UDINE DOPO ESSERE STATO COLPITO DA UN PUGNO E AVER SBATTUTO LA TESTA CONTRO IL MARCIAPIEDE - IL 20ENNE CHE HA COLPITO TOMINAGA, SAMUELE BATTISTELLA, È ACCUSATO DI OMICIDIO PRETERINTENZIONALE...

Estratto da www.leggo.it

Shimpei Tominaga, l'imprenditore giapponese di 56 anni, colpito da un pugno mentre cercava di sedare una rissa, è morto all'ospedale di Udine. L'uomo era ricoverato da quattro giorni in Terapia Intensiva e ieri notte era stata attivata la commissione per l'accertamento della morte cerebrale.

Come aveva fatto sapere il procuratore di Udine, Massimo Lia, la posizione di Samuele Battistella, il ventenne di Mareno di Piave (Treviso) che aveva sferrato il pugno, in caso di morte dell'uomo si sarebbe aggravata. Infatti adesso il reato imputatogli è quello di omicidio preterintenzionale. Il ragazzo si trova in carcere a Udine assieme a due coetanei; sono tutti e tre residenti nel Trevigiano.

IL DOLORE DEL SINDACO DI UDINE

Il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha espresso «profonda commozione e tristezza» nel rivolgersi «alla comunità per esprimere il più sincero cordoglio per la tragica scomparsa del Signor Shimpei Tominaga. La sua perdita» è «una grave e dolorosa ferita per Udine». […]

De Toni sottolinea che «è soprattutto per il suo ultimo, coraggioso gesto che desidero ricordarlo oggi» cioé per aver dimostrato «un eccezionale senso di responsabilità civica e altruismo, pagando con la propria vita. n un'epoca in cui troppo spesso restiamo indifferenti rispetto al prossimo il suo sacrificio rappresenta un esempio di umanità e coraggio, valori di cui la nostra società ha sempre più bisogno», ha indicato De Toni. […]

