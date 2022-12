"SE MORISSI SAREI CONTENTO, NON MI RICORDO QUASI PIU’ UN CAZZO, NON È PIÙ VITA È SOLO UNA STRONZATA" - VIDEO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vita-donne-amori-dolori-lando-buzzanca-quot-iniziai-come-212067.htm

Da La Zanzara pubblicato da Dagospia nel 2017

“Non porto orologi, non porto nulla, mi danno fastidio. Da quando avevo 10 anni non metto le mutande, mi sento pesante”. Lando Buzzanca a La Zanzara su Radio 24, dopo l’avventura in Giappone con ‘Meglio tardi che mai’ (Rai2), racconta alcuni particolari intimi: “Il pene a contatto coi pantaloni? Mi sento più libero. Sporco? No, cambio pantaloni ogni giorno e faccio continuamente il bidet. Non è una porcheria, mica cammino nudo. Mi lavo continuamente”.

E il sesso a 81 anni come va?: “Non prendo viagra, nulla. Sono amante del cunnilingus, ma bisogna saperlo fare. Riesco ancora a fare altre cose. Muovo l’organo in un modo che diventa importante. Ma bisogna avere un pene giusto, con uno piccolo non fai nulla. Sono sopra la media. Sto messo bene”.

Quante volte riesci a farlo, una al mese?: “Una volta al mese ti ammazzi, succede anche quattro volte a settimana. Poi ci sono settimane che non si fa nulla”. Poi, sul Giappone: “Le giapponesi sono brutte, meglio gli uomini. Sembrano tutte uguali”. Mai provato lo squirting?: “Squirting? Una cosa orrenda. Siamo animali pure noi, ma non così”.