7 feb 2022 20:09

'NA FATICA IN MENO - E SE ESISTESSE UNA MACCHINA IN GRADO DI PROCURARE ORGASMI SU RICHIESTA? - NEL 2001, MENTRE STUDIAVA I SISTEMI DI GESTIONE DEL DOLORE, IL DOTTOR STUART MELOY INVENTO' "THE ORGASMATRON": "STAVO POSIZIONANDO GLI ELETTRODI E ALL'IMPROVVISO LA DONNA HA INIZIATO A GEMERE" - IL MEDICO LE AVEVA PROVOCATO INVOLONTARIAMENTE UN ORGASMO, COLLEGANDO I PUNTI GIUSTI - E OGGI LA NEURALINK DI ELON MUSK...