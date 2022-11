L'ODIO AMMAZZA, LE PISTOLE ANCHE - CINQUE PERSONE SONO STATE UCCISE IN UNA SPARATORIA IN UN CLUB GAY IN COLORADO, MENTRE ALTRE 18 SONO RIMASTE FERITE – LA POLIZIA HA ARRESTATO UN UOMO, ANCHE LUI RIMASTO FERITO, CHE SAREBBE STATO BLOCCATO DA ALCUNI “CLIENTI EROICI” DEL LOCALE – NON SONO ANCORA CHIARI I MOTIVI DELLA SPARATORIA: IL SOSPETTATO E' UN 22ENNE E SI CHIAMA ANDERSON LEE ALDRICH… - VIDEO

(ANSA) - Cinque persone sono state uccise ieri sera in una sparatoria in un discoteca gay, Club Q, a Colorado Springs. Lo ha annunciato la polizia, secondo quanto riferisce la Cnn. Altre 18 persone sono rimaste ferite. Fermato un sospetto, anche lui rimasto ferito.

La polizia, spiega la Cnn, non ha fornito alcuna ipotesi di movente. Il capitano dei vigili del fuoco di Colorado Springs, Mike Smaldino, ha riferito che sul posto sono arrivate 11 ambulanze dopo diverse chiamate d'emergenza. "Resteremo qui ancora molte, molte ore", ha spiegato la tenente della polizia locale Pamela Castro.

(ANSA)- Sarebbero stati alcuni "clienti eroici" a bloccare l'uomo che ha aperto il fuoco nel locale Club Q di Colorado Springs, "mettendo fine a questo attacco d'odio". Lo rende noto lo stesso Club su Facebook, dicendosi "devastato dall'attacco insensato alla nostra comunità". "Le nostre preghiere e i nostri pensieri vanno a tutte le vittime, alle loro famiglie e amici", aggiunge il post.

(ANSA) - WASHINGTON, 20 NOV - L'attacco al nightclub gay di Colorado Springs e' l'ultimo di una serie di sparatorie contro la comunita' Lgbtq. La peggiore rimane quello del 2016 a Orlando, Florida, quando un assalitore apri' il fuoco nella discoteca Pulse uccidendo 49 persone. Anche il Colorado ha registrato una scia di 'mass shooting' negli anni recenti, dalle 13 vittime uccise da due persone alla Columbine High School ai 10 morti in un supermercato di Boulder nel 2021, passando per la strage in un affollato teatro di Aurora nel 2019 nella quale persero la vita 12 persone.

(ANSA) - Il sospetto arrestato per la strage in Colorado si chiama Anderson Lee Aldrich e ha 22 anni. Lo hanno annunciato le autorità in una conferenza stampa. Il giovane, secondo il capo della polizia locale, è entrato nel locale e ha cominciato a sparare subito con un'arma lunga.

