L'OMBRA DEL LOCKDOWN SU PECHINO - LA CAPITALE CINESE HA CHIUSO LE SCUOLE E SOSPESO MATRIMONI E FUNERALI PER EVITARE DI FINIRE BLINDATA COME SHANGAI - PER ADESSO IL NUMERO DI POSITIVI TOTALI E' A 150, MA IL GOVERNO VORREBBE EVITARE DISPERATAMENTE DI APPLICARE MISURE RADICALI - INTANTO IL MINISTERO STA CERCANDO DI COMBATTERE GLI AUMENTI DI PREZZO E GLI SPECULATORI APPROFITTANO DELLA SITUAZIONE...- VIDEO

Dagotraduzione dal Guardian

Code a Pechino per i tamponi

Pechino ha chiuso le scuole e sospeso matrimoni e funerali nella città di 22 milioni di persone in uno sforzo vorticoso per evitare di far precipitare la capitale cinese in un blocco Covid in stile Shanghai. I timori che Pechino possa presto essere bloccata hanno già provocato un diffuso accumulo di scorte, che ha portato a carenze in alcuni supermercati.

L'Ufficio per l'istruzione della città ha ordinato a tutte le scuole cittadine di terminare le lezioni da venerdì e ha affermato di non aver stabilito quando sarebbero state in grado di riprendere. Pechino si è mossa più velocemente di altri luoghi in Cina per imporre restrizioni mentre il numero di casi rimane basso. Giovedì le autorità hanno annunciato solo 50 nuovi casi, portando il totale nell'ultima ondata di infezioni a circa 150.

Code a Pechino per i tamponi 2

Il governo cerca disperatamente di evitare le misure radicali imposte a Shanghai nell'ultimo mese, che hanno causato frustrazione per la carenza di cibo e forniture di base. In tutta la Cina, le autorità hanno affermato che stanno reprimendo l'aumento dei prezzi.

Mercoledì, il Ministero della Pubblica Sicurezza ha affermato che qualsiasi individuo che approfitti dei focolai per realizzare un profitto sarà trattato severamente, con multe fino a 3 milioni di yuan (430.000 euro).

Code a Pechino per i tamponi 3

A Shanghai, un uomo è stato punito per aver «fabbricato e diffuso informazioni sull'aumento dei prezzi e interrotto gli ordini dei prezzi di mercato». È stato accusato di acquistare prodotti e rivenderli online a prezzi aumentati fino al 360%. Un altro è stato accusato di aver affittato la licenza commerciale di qualcun altro e di aver venduto prodotti e cibo online a prezzi gonfiati, realizzando un profitto di $ 230.000 (210.000 euro). Il mese scorso, le autorità di vigilanza del mercato di Shanghai hanno dichiarato di aver già emesso circa 20.000 lettere di avvertimento per la contraffazione dei prezzi.

Code a Pechino per i tamponi 4

«Le persone si trovano in una zona senza l'epidemia e oggi sono tornate al mercato ortofrutticolo. Il prezzo delle uova è aumentato e il prezzo della carne è aumentato e le patate sono ancora lì, ma il loro valore è raddoppiato», ha detto un residente di Pechino su Weibo. «Non mi sono fatto prendere dal panico, ma questo mi sta spingendo a farmi prendere dal panico».

Le autorità hanno ordinato test di massa su oltre 20 milioni di persone in tutta Pechino questa settimana. Oltre alle scuole cittadine, sono state poste restrizioni su alcuni singoli edifici residenziali, edifici per uffici e un'università e sono stati chiusi alcuni spazi e luoghi pubblici. Gli analisti stimano che più di 340 milioni di persone in Cina siano in blocco totale o parziale in 46 città.

Gabbie a Shangai

L'hub di produzione meridionale di Guangzhou ha cancellato centinaia di voli e ordinato test di massa su circa 5,6 milioni di persone dopo aver rilevato un caso sospetto. Nel frattempo, giovedì, Shanghai ha riportato il numero più basso di casi giornalieri in più di tre settimane, con 9.330 diagnosi asintomatiche. Le autorità hanno affermato che renderanno disponibili più risorse per migliorare i tassi di vaccinazione tra gli anziani, ma non hanno mostrato segni di revoca del blocco.

I 25 milioni di residenti della città sono in isolamento da settimane, a causa della carenza di cibo e dell'interruzione delle consegne. Tra le denunce ci sono le accuse sull'insistenza del governo nel fornire alle famiglie milioni di dosi di Lianhua Qingwen, una medicina tradizionale cinese (MTC) utilizzata come trattamento per il Covid-19. I residenti hanno affermato che la consegna delle dosi non richieste sembrava avere la priorità sul cibo.

Test Covid a Shangai

MTC è sostenuta dai governi centrale e locale della Cina ed è tra i prodotti che Pechino ha donato ad altri paesi per combattere il Covid. Tuttavia, Lianhua Qingwen è diventata controversa, con segni che le critiche nei suoi confronti non sono tollerate poiché le autorità cercano di contenere il dissenso.

Wang Sicong, una figura ben nota e figlio di uno degli uomini più ricchi della Cina, è stato bandito da Weibo e il suo account è stato chiuso mercoledì dopo aver apparentemente messo in dubbio l'efficacia di Lianhua Qingwen. In un post a circa 40 milioni di follower, Wang aveva chiesto se il prodotto fosse stato approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In un post cancellato, secondo quanto riferito, ha anche esortato le autorità di regolamentazione cinesi a indagare sul produttore, Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical. Dopo il post di Wang, le azioni della società sono crollate del 35%, ha riferito Bloomberg.

Test Covid a Shangai 2

Un avviso sull'account sospeso di Wang diceva solo che aveva «violato leggi e regolamenti correlati». Yiling Pharmaceutical ha dichiarato che avrebbe intrapreso un'azione legale contro le dichiarazioni diffamatorie. Mercoledì, l'account di Wang è stato completamente cancellato.

I post di Wang sono stati tra gli esempi più importanti di crescente malcontento in Cina, poiché i blocchi e le dure misure zero-Covid sono continuate, soprattutto a Shanghai.

Covid Shangai 2

L'OMS ha esaminato la MTC come trattamento, trovando «dati promettenti» e dichiarando che ha contribuito a ridurre la progressione della malattia, ha riferito Quartz. Ma Lianhua Qingwen non è raccomandato come trattamento per il Covid-19, anche in alcuni luoghi dove la MTC è ampiamente utilizzata. Singapore lo ha approvato solo come trattamento per il raffreddore e l'influenza, ma ora sta eseguendo prove per Covid-19. È vietato importarlo in Nuova Zelanda, Svezia, Stati Uniti e Australia.