L'OMBRA DEL TERRORISMO A OSLO: UN 30ENNE ARMATO RUBA UNA AMBULANZA E SI LANCIA SUI PEDONI: DIVERSI FERITI - LA POLIZIA HA SPARATO CONTRO IL MEZZO PER BLOCCARLO. L’UOMO È STATO FERMATO - CACCIA A UNA SECONDA PERSONA: SI TRATTA DI UNA DONNA, “INDOSSA UNA GIACCA NERA E SEMBRA UBRIACA” – VIDEO

Da Corriere.it

OSLO UOMO ARMATO RUBA AMBULANZA

L'ombra del terrorismo sulla capitale della Norvegia. La polizia ha annunciato di aver catturato un uomo di 30 anni che, armato di un fucile, ha rubato un’ambulanza a Oslo e travolto un gruppo di persone, ferendo almeno tre persone, tra cui due gemelli di sette mesi a bordo di un passeggino.

«Abbiamo il controllo del mezzo», hanno twittato gli agenti, che hanno sparato alcuni colpi contro l’uomo, ferendolo, prima di arrestarlo: l'uomo non versa in gravi condizioni. La polizia sta cercando una seconda persona: si tratta di una donna, «pelle chiara, capelli castani leggermente ricci, indossa una giacca nera, sembra ubriaca», come si legge nel tweet.

OSLO UOMO ARMATO RUBA AMBULANZA

Il testimone Omar Khatuyev ha raccontato: «Ho visto l'ambulanza correre ad alta velocità proprio verso di me. Ho dovuto fare una manovra per evitare una collisione. Ho sentito diversi colpi». «Mio marito ha visto un poliziotto sparare al lato del guidatore dell'ambulanza», ha aggiunto la giornalista Cathrine Hellesøy Harrisson, sul posto. A bordo dell'ambulanza sequestrata c'erano tre membri del personale, che non sono rimasti feriti.

OSLO UOMO ARMATO RUBA AMBULANZA

La polizia ha sparato alle gomme dell'ambulanza per farla fermare, riferisce l'emittente norvegese. Inseguito dalla polizia, il veicolo rubato è finito contro il cancello di un condominio. L'Nrk ha mostrato le immagini del mezzo di soccorso fermo, con il cofano posteriore accartocciato dopo lo schianto. Gli studenti di una scuola e di un asilo sono rimasti blindati negli edifici durante l’inseguimento. La polizia ha schierato molti agenti armati ed un elicottero nella zona, un quartiere residenziale nella parte nord della capitale norvegese, dove è avvenuto l'attacco.

OSLO UOMO ARMATO RUBA AMBULANZA