6 lug 2021 17:31

L'OPERAZIONE SEGRETA DEL (VECCHIO) PAPA - MENTRE LA NOTIZIA DEL RICOVERO DI BERGOGLIO È SUI GIORNALI DI TUTTO IL MONDO, RATZINGER NON RIVELÒ L'INTERVENTO AL CUORE A CUI SI SOTTOPOSE TRE MESI PRIMA DELLE DIMISSIONI - PER MANTENERE LA MASSIMA RISERVATEZZA BENEDETTO XVI NON FU PORTATO AL POLICLINICO GEMELLI, MA NELLA CLINICA ROMANA PIO XI - POI, QUANDO L'11 FEBBRAIO 2013 ANNUNCIÒ IL SUO RITIRO...