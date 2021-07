È L'ORA DEL BOLLETTINO (DI GUERRA) - NON SOLO CAROSELLI D'AUTO, CLACSON SPIEGATI, BANDIERE AL VENTO, CANTI E URLA A SQUARCIAGOLA: DOPO LA VITTORIA QUALCUNO IN ITALIA HA OLTREPASSATO IL LIMITE, TRA ALCOL, BOMBE CARTA E FERITI - A FOGGIA UN MORTO, A MILANO UN RAGAZZO IN CODICE ROSSO PER LA PERFORAZIONE DELL'ADDOME - A VENEZIA RITROVATO UN CADAVERE IN UN CANALE, MENTRE A ROMA SONO STATI BRUCIATI 40 CASSONETTI…

1 - ALCOL, BOMBE CARTA E FERITI, LA FESTA SENZA REGOLE DELL'ITALIA POST LOCKDOWN

Patricia Tagliaferri per "il Giornale"

Non solo caroselli d'auto, clacson spiegati, bandiere al vento, canti e urla a squarciagola, da un capo all'altro del Belpaese. Sarà perché la vittoria italiana agli Europei è arrivata dopo un anno difficile, sarà perché la gente ha bisogno di svago dopo lockdown e restrizioni, ma questa volta le scene di ordinario delirio di piazza sembrano aver oltrepassato il limite.

Non solo per gli inevitabili assembramenti senza mascherina in sfregio ad ogni precauzione anti-Covid, che certamente avranno riflessi sui contagi tra un paio di settimane, ma per il pesante bilancio di feriti, dettato dall'imprudenza e spesso dall'alcol, di una notte di ordinaria follia.

Un bollettino di guerra, neanche fosse Capodanno, che conta anche una vittima, un pregiudicato di 42 anni ucciso nel foggiano proprio durante i festeggiamenti per Euro 2020 mentre era in moto con il nipote di 6 anni, rimasto ferito.

Un agguato messo a segno da due persone in moto con il casco integrale, perfettamente mimetizzate nel caos del post partita. Ma non sono mancati gravi episodi di eccessi strettamente legati all'esplosione di gioia per la vittoria.

L'episodio più grave a Milano, in piazza Duomo, dove secondo la questura si erano radunate 60mila persone. Qui, poco dopo la mezzanotte, è stata fatta scoppiare una bomba carta, le cui schegge hanno investito un gruppo di 12 ragazzi, uno dei quali è stato ricoverato in codice rosso per la perforazione dell'addome.

La festa è andata avanti tra un via vai di ambulanze intervenute per soccorrere i feriti, in particolare altri due ventenni ricoverati d'urgenza. Uno, trasportato al Niguarda, ha perso alcune dita di una mano per lo scoppio di un petardo; un altro è stato ricoverato nello stesso ospedale per una ferita penetrante all'addome causata dal gancio di una transenna.

Un'ora più tardi altra emergenza in piazza Sempione, ancora un codice rosso e una nuova corsa a sirene spiegate in ospedale per un uomo di 30 anni ferito ad un occhio, probabilmente da un razzo.

«Il bilancio poteva essere migliore - ammette il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - dopo di che abbiamo gestito una situazione non semplice perché di gente ce n'era veramente tanta».

Anche a Genova la festa per la Nazionale si è spinta troppo il là e 14 persone sono finite al pronto soccorso per vari traumi, per abuso di alcol e per aggressione. Grave l'episodio che si è verificato a Empoli, in provincia di Firenze, dove un giovane di 26 anni è stato aggredito durante i festeggiamenti mentre era in strada con gli amici: ha riportato varie ferite a torace, spalla e fianco. Quando è stato soccorso era cosciente, ma non ha saputo spiegare la causa del ferimento.

Mistero, invece, a Venezia per il ritrovamento di un cadavere in un canale nei pressi di Campo San Polo. L'uomo era in costume da bagno ed essendo privo di documenti ieri non era stato ancora identificato.

Il corpo non presentava segni di violenza e non si esclude che il decesso possa essere collegato ai festeggiamenti. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. Nonostante l'euforia, i soliti caroselli di auto e moto fino a notte inoltrata, a Roma non si sono registrati incidenti particolari, se non un lancio di petardi contro un furgoncino dell'Ama e un ragazzo che, ancora prima dei rigori decisivi, ha scavalcato l'Altare della Patria, in piazza della Venezia, costringendo i militari del picchetto d'onore a rincorrerlo.

2 - DALLA GIOIA AI VANDALI, BRUCIATI 40 CASSONETTI

Alessia Marani per "Il Messaggero"

Dai festeggiamenti agli atti vandalici il passo è breve. L'euforia della vittoria, in qualche caso, è finita in una sbornia collettiva. C'è chi ha perso i freni inibitori e ha sfilato praticamente nuda in auto, chi ha assaltato le automobili di passaggio tra le ali di folla (a Centocelle alcune vetture danneggiate), chi è salito sopra i semafori sradicandoli (a Trastevere, ma segnali stradali sono stati divelti anche a Ponte Milvio) e chi ha dato fuoco soprattutto ai mezzi e ai contenitori dell'Ama, la municipalizzata già in difficoltà con la raccolta: una quarantina i cassonetti dati alle fiamme fino a ieri dentro i quali gruppi di ragazzi hanno fatto esplodere petardi e bombe carta; a fuoco anche un autocarro Iveco, parcheggiato in via Marsale e carico dei rifiuti della carta.

Per fortuna il rogo ha interessato esclusivamente il carico che veniva immediatamente spento da vigili del fuoco intervenuti. Sull'episodio indagano i carabinieri del Nucleo Scalo Termini. I pompieri nelle ultime 72 ore sono stati protagonisti di circa 49 interventi su tutta l'area del territorio capitolino. Tra le zone più colpite quella del Casilino, Monte Mario, Prati, Ostiense e Ostia. Nella nottata del Capodanno azzurro non sono mancati episodi di violenza e aggressioni.

La Digos con l'ausilio della Scientifica e della Squadra Mobile, sta vagliando le immagini riprese dalle telecamere per identificare e denunciare chi, in piazzale Flaminio, ha lanciato alcune bottiglie in direzione della polizia. Non si tratterebbe, comunque, di gruppi organizzati.

La nottata magica di Chiellini&Co, a Roma, è stata costellata per lo più da episodi spontanei, nel bene e nel male. Infranta, specie in periferia, l'ordinanza che vietava la vendita delle consumazioni alcoliche in vetro. In un caso, quello di un minimarket di Centocelle, in il bengalese che lo gestiva è stato aggredito e la saracinesca del negozio danneggiata per agguantare gli alcolici.

I RAID

All'altare della Patria, un tifoso ha tentato di infrangere l'area del Milite Ignoto, un militare lo ha allontanato puntandogli il mitra. In via Cristofari, a Marconi, due sedicenni hanno fatto temere una tentata violenza sessuale, ma le due ragazzine, ubriache, erano state scippate della catenina da uno sconosciuto. Approfondimenti in corso da parte dei carabinieri.

Un centinaio gli interventi della Polizia locale, molti a salvaguardia dei monumenti, come a Fontana di Trevi dove gli agenti del I Gruppo hanno fermato due persone che si erano tuffate in acqua. Entrambe sono state sanzionate ai sensi del regolamento di polizia urbana. Nei loro confronti è stato applicato anche il daspo urbano. Tuffi dei liceali anche nella fontana dei Fiumi a piazza Navona: «Abbiamo superato la maturità, abbiamo vinto gli Europei, che vogliamo di più?».

A Trastevere un fiume di gente ha invaso i vicoli. Anche in piazza Trilussa le forze dell'ordine sono state bersagliate da qualche bottiglia. Il lungotevere e il Muro Torto sono rimasti letteralmente bloccati, il traffico è impazzito ovunque: da Primavalle, a piazza De André alla Magliana, dal Quadraro sulla Tuscolana al Pontile di Ostia.

Molte anche le ambulanze rimaste ferme o che hanno subito ritardi, anche perché, a quanto pare, il servizio ha funzionato in via ordinaria, senza prevedere turni ulteriori. Indagini sono in corso anche per una aggressione subita da una coppia che viaggiava su uno scooter in via Quattro Fontane, il ragazzo è stato gettato a terra e pestato per futili motivi nella bolgia dei festeggiamenti.

Infine, sul lungotevere Sanzio, ancora a Trastevere, un senegalese di 38 anni è stato investito da un Suv che prima si è fermato, ma poi è ripartito veloce dileguandosi. Erano le 4 del mattino, per evitare il pedone, rimasto a terra, ferito alle gambe e portato in ospedale in codice giallo, è caduto anche un ragazzo che era in monopattino.

Alcuni passanti hanno soccorso i feriti e preso la targa del fuoristrada. Il giovane alla guida, un trentenne, è stato rintracciato e ieri pomeriggio convocato dagli agenti della municipale e denunciato.

