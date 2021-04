È L'ORA DEL BOLLETTINO - OGGI 12.074 NUOVI CASI E 390 MORTI, IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE AL 4,1% (IERI 6%) CON 294.045 TAMPONI - BUONE NOTIZIE: OLTRE 22 MILA I GUARITI IN 24 ORE, DIMINUISCONO RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE E LO SCENARIO MIGLIORA LEGGERMENTE ANCHE SE CONFRONTATO CON MARTEDÌ SCORSO - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 15,6 MILIONI, GLI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 4,5 MILIONI

Paola Caruso per www.corriere.it

IL BOLLETTINO DEL 20 APRILE

Sono 12.074 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +8.864). Sale così ad almeno 3.891.063 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 390 (ieri sono stati +316), per un totale di 117.633 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.290.715 e 22.453 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +19.669). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 482.715, pari a -10.774 rispetto a ieri (-11.122 il giorno prima), in decrescita continua dal 6 aprile.

tamponi rapidi in farmacia

La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 294.045, ovvero 147.317 in più rispetto a ieri quando erano stati 146.728. Mentre il tasso di positività è 4,1% (l’approssimazione di 4,106%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, 4 sono risultati positivi; ieri era 6%.

tamponi

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di più tamponi. E il rapporto di casi su test scende di quasi due punti, attestandosi al 4,1% dal 6% di lunedì. Dal confronto con lo scorso martedì (13 aprile), quando sono stati registrati +13.447 casi con un tasso di positività del 4,4%, si vede un miglioramento dello scenario.

Una buona notizia è l’incremento dei guariti, in crescita per il secondo giorno di fila — oggi oltre 22 mila in 24 ore e ieri quasi 20 — anche se il record di 39.266 negativizzati è datato 9 dicembre.

ventilatori terapie intensive

La discesa della curva è lenta. Ci vogliono tempo e pazienza per arrivare a zero positivi. Non sappiamo quando finirà l’emergenza, ha ricordato il premier Mario Draghi, in un videomessaggio introduttivo ai lavori del webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile in vista del Global Health Summit del 21 maggio a Roma, ma «con i vaccini abbiamo la possibilità di porre fine alla pandemia».

Il sistema sanitario

Si allenta la pressione sugli ospedali. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -487 (ieri +94), per un totale di 23.255 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -93 (ieri -67), portando il totale dei malati più gravi a 3.151.

vaccinazioni anti covid

La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore. Infatti, i nuovi ingressi in rianimazione sono +182 (ieri +141).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 15,6 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 4,5 milioni.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 784.229: +1.670 casi (ieri +1.040)

Veneto 402.877: +930 casi (ieri +497)

Campania 373.499: +1.750 casi (ieri +1.334)

Emilia-Romagna 359.941: +740 casi (ieri +877)

Piemonte 335.463: +988 casi (ieri +687)

Lazio 312.354: +926 casi (ieri +950)

Puglia 221.995: +1.180 casi (ieri +584)

Toscana 217.993: +644 casi (ieri +771)

Sicilia 197.790: +1.148 casi (ieri +1.123)

Friuli-Venezia Giulia 103.452: +277 casi (ieri +52)

Liguria 96.683: +292 casi (ieri +202)

Marche 94.848: +211 casi (ieri +137)

P. A. Bolzano 70.455: +56 casi (ieri +10)

Abruzzo 69.650: +170 casi (ieri +97)

Calabria 55.595: +450 casi (ieri +156)

Umbria 53.322: +102 casi (ieri +14)

Sardegna 52.013: +271 casi (ieri +199)

P. A. Trento 43.148: +85 casi (ieri +13)

Basilicata 22.400: +146 casi (ieri +47)

Molise 12.888: +3 casi (ieri +7)

Valle d’Aosta 10.468: +35 casi (ieri +67)