24 mar 2021 17:58

È L'ORA DEL BOLLETTINO - OGGI 21.267 NUOVI CASI E 460 MORTI, LA CURVA SALE RISPETTO A IERI MA A LIVELLO SETTIMANALE SEMBRA RALLENTARE LEGGERMENTE - IN EUROPA LA SITUAZIONE È PREOCCUPANTE, IN 19 PAESI CRESCONO I CONTAGI E SPAVENTANO LE VARIANTI: QUELLA SUDAFRICANA È STATA RINTRACCIATA IN 18 STATI, LA BRASILIANA IN NOVE - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 8,3 MILIONI, GLI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 2,6 MILIONI