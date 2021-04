12 apr 2021 18:20

È L'ORA DEL BOLLETTINO - OGGI 9.789 NUOVI CASI E 358 MORTI, TASSO DI POSITIVITÀ AL 5,1% (IERI ERA DEL 6,2%) CON 190.635 TAMPONI - SECONDO L’OMS A LIVELLO MONDIALE I CONTAGI CRESCONO IN MODO ESPONENZIALE, SOPRATTUTTO PER I NUMERI ALTI IN ASIA E MEDIO ORIENTE - IN ITALIA LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 13,1 MILIONI, I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 3,9 MILIONI