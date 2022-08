10 ago 2022 15:25

L'ORCO NON VA IN VACANZA - A OSTIA, UN 30ENNE AFGANO È STATO ARRESTATO PER AVER MOLESTATO E PALPEGGIATO DUE MINORENNI IN SPIAGGIA DAVANTI AI BAGNANTI - LE DUE RAGAZZINE HANNO CHIESTO AIUTO AGLI ALTRI BAGNANTI PRESENTI NEI PRESSI DELLO STABILIMENTO BALNEARE, METTENDO IN FUGA IL PORCONE (CHE HA RISCHIATO IL LINCIAGGIO) - L'UOMO È STATO RINTRACCIATO E FERMATO MENTRE…