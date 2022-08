IL LEEDS AFFONDA IL CHELSEA CON TRE GOAL E IL MANCHESTER CITY PAREGGIA SOLTATO (IN RIMONTA) 3-3 CONTRO IL NEWCASTLE - L'ARSENAL RINGRAZIA, ORA E' LEADER SOLITARIO DI UN'IMPREVEDIBILE PREMIER LEAGUE... STASERA MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL IN FORSE PER PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO, ROONEY SUL "TIMES" CONSIGLIA DI LASCIAR FUORI CRISTIANO RONALDO...