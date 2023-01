DAGOREPORT

hotel cristallo cortina

Avranno ragionato così: ci hanno tolto Mario Draghi e i rave party, le pellicce spazza-neve e i Caraibi della tangente... Ci resta l'antica Cortina d'Ampezzo. La Perla delle Dolomiti, ''pirla'' monumentale di ogni vacanza dei fratelli Vanzina.

I fanatici delle Tofane tempestose riconoscono la più lussuosa vetrina alpina come "inevitabile riflesso condizionato", rifugio primario, quasi "un modo giovane per stare insieme", da prendere sempre sul serio, magari anche vestiti in pantaloni alla zuava fuori ordinanza con la moglie addobbata in "Dirndrl", quel pittoresco costume tirolese che fa sembrare tutte le donne in menopausa precoce.

renzi sulla neve

Soffrire per apparire è d'altra parte il minimo che si richieda al vacanziere tutto d'Ampezzo. Basta vedere come gli ampezzani doc hanno saputo costruire un bellissimo paese intorno ai loro alberghi. Basta vedere con che determinazione e stoicismo gli habitués della polenta fritta e della lana cotta prendono d'assalto corso Italia, la passerella principale di Cortina. In agosto e in dicembre la popolazione decuplica, arrivando a 6O mila presenze, che "strusciano" e sgomitano, tutti impegnatissimi a farsi la "vasca" pomeridiana.

Vanno su e giù come trapani alla ricerca del buco perduto, cercando di penetrare la valanga umana. Qui entra in campo la cosiddetta "sindrome di Telecom", ma anche il vecchio principio di Archimede. E cioè: tutti i corpi immersi in una "vasca" ricevono un colpo di telefonino. Il cellulare è ciò che non manca quando manca tutto. Col telefonino a mo' di alpenstock, bofonchiano lombardo, strillano romanesco, ciacolano veneziano e rispondono a vanvera. Alle sette della sera, Cortina ha il silenzio dello stadio Olimpico quando c'è la partita.

GIUSEPPE CONTE CON IL CUOCO DEL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA DAMPEZZO

Sarà che le Maldive non hanno più il fascino di una volta ("E' ormai un set per le Morte di Fama per farsi fotografare le chiappe"). Sarà che Capalbio d'inverno è l'equivalente di due avemarie e un paternostro. Un fatto sembra certo. Cortina è tornata a brillare di politici, manager, imprenditori , star televisive e aspiranti escort.

Del resto, qui si trova tutto quel che si desidera. L'aria di montagna per i bambini, il sole per la moglie e gli strapiombi per la suocera. E si arrampicano come scimmie da un rifugio a un ristorante, da un caffé a un albergo, da una boutique a una cena, vogliosi di "pane e Marmolada" per ritrovare il Cadore perduto.

La cena clou c'è stata due sere fa ed è stata imbandita nel dovizioso fienile dalla contessa Daniela D'Amelio, nata Memmo. Attovagliati la new entry cortinese Matteo Renzi con la moglie Agnese (ex frequentatori di Courmayer), l'editrice del 'Messaggero' Azzurra Caltagirone e boyfriend Aldo Bisio di Vodafone, la ministra (per mancanza di prove) Maria Elisabetta Casellati, l'inarrestabile Paolo Scaroni (che non perde occasioni per criticare Draghi), Sua Eccellenza Moroello Diaz della Vittoria, il cinematografaro Nicola Maccanico, Gaetano Rebecchini di Mediobanca, il potentissimo avvocato Andrea Zoppini, Paola Severino, il neo-presidente della Siae Salvo Nastasi, il "benzinaio" dell'Api Ugo Brachetti Peretti

GIUSEPPE CONTE OLIVIA PALADINO AL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA DAMPEZZO

Gran mattatore, Renzi. Magari eccitato dalla presenza sul suolo cortinese di Giuseppe Conte, ha preso il posto una volta occupato da Sgarbi, ed eccolo arzillo a tenere banco sul futuro dell'Italia e sugli scenari internazionali, manco fosse a una convention emiratina dell'amico Bin Salman.

Ma si vocifera che la stella di Renzi è destinata a offuscarsi con l'arrivo, atteso domani, di Giorgia Meloni. E tutta la destra di Cortina e di governo è già in fibrillazione: Daniela Santadeché, Ignazio La Russa, Gennaro Sangiuliano, Carlo Nordio, eccetera.

