24 feb 2021 19:42

C'È POCO DA RIDER - INCHIESTA FISCALE SU SEI AZIENDE DEL DELIVERY ACCUSATE DI SFRUTTARE I FATTORINI, TRA CUI GLOVO, JUSTEAT, DELIVEROO E UBER EATS: MULTE PER 700 MILIONI - IN UN SOLO GIORNO CONTROLLATI E INTERROGATI MILLE LAVORATORI: SECONDO IL PROCURATORE CAPO DI MILANO FRANCESCO GRECO SONO OLTRE 60 MILA QUELLI CHE DOVRANNO ESSERE ASSUNTI: "SI TRATTA DI CITTADINI, NON SCHIAVI"...