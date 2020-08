E' QUESTA L'AUTONOMIA REGIONALE? – A MALPENSA I TAMPONI VENGONO FATTI SOLO AI LOMBARDI E A CHI RIMANE IN REGIONE: GLI ALTRI DOVRANNO RIVOLGERSI ALLA ASL DI COMPETENZA (CIAO CORE) – DALL’AEROPORTO MILANESE CIRCOLANO LA MAGGIOR PARTE DEI PASSEGGERI DEL NORD ITALIA E COSÌ SI RISCHIA DI LASCIAR CIRCOLARE TRANQUILLI GLI ASINTOMATICI E CON ESSI IL VIRUS...

Tamponi sì, ma non per tutti: «solo per i lombardi o i viaggiatori stranieri che hanno in programma di permanere nella regione». Dopo le prove generali di ieri sui passeggeri di un volo partito d a Corfù, oggi a Malpensa scatta il piano straordinario di test per i vacanzieri di ritorno da Grecia, Spagna, Malta e Croazia.

La limitazione dei test ai soli cittadini locali arriva dall’Ats Insubria, l’agenzia di tutela della Salute nella fetta di Lombardia in cui si trova l’aeroporto, con una nota che continua così: «Per i passeggeri in transito, residenti o diretti in altre località fuori regione e per i cittadini lombardi impossibilitati a effettuare il tampone in aeroporto, vige l’obbligo di rivolgersi all’Asl/Ats di competenza territoriale della destinazione finale».

E poco importa che Malpensa sia un aeroporto internazionale che serve passeggeri da buona parte del Nord Italia. Poco importa anche che lo scalo sia a pochissimi chilometri dal confine piemontese: se non sei lombardo, niente tampone, anche se abiti a due passi dall’aeroporto.

«Vorrà dire che continueremo a fare da soli - ironizza Luigi Icardi, assessore alla Sanità della vicina Regione Piemonte -. La norma nazionale prevede l’obbligo del test e sul nostro territorio potrà comunque essere rispettata anche senza l’aiuto lombardo».

A Malpensa saranno attive 8 posizioni con cui si prevede di effettuare fino a 200 controlli all’ora dalle 9 alle 18,30 per un totale di 1.800 analisi al giorno. La scrematura è una doccia fredda anche per l’Asl locale, che da sabato sta facendo gli straordinari per reggere il ritmo e fissare a ogni vacanziero un appuntamento entro 48 ore dalla segnalazione di ritorno a casa.

Il direttore generale Arabella Fontana confidava nell’apertura dei gazebo per smaltire almeno una parte delle centinaia di mail raccolte ogni giorno. Proprio ieri qui è stata la giornata dei record con 310 tamponi eseguiti tra Novara e Borgomanero, dove vengono anche processati: il laboratorio di analisi dell’ospedale ne può esaminare fino a 450 al giorno.

I test si compiono in «drive through», cioè senza scendere dall’auto e abbassando solo il finestrino per eseguire il controllo. Una formula rapida collaudata fin dai primi mesi dell’emergenza. «Speravamo di poter alleggerire il carico - ammette ora Fontana - ma ce la caveremo lo stesso.

A questo punto ci aspetta un fine settimana ancora più impegnativo di quanto fosse previsto. In casi del genere si dovrebbe ragionare di sistema, ma in compenso tanti viaggiatori hanno cominciato a scriverci con un certo anticipo sul ritorno dall’estero: è un auspicio che avevamo espresso a inizio settimana e ci permette di pianificare meglio l’attività».

