15 mar 2022 13:41

E' SCOMPARSA LA GIORNALISTA RUSSA CHE HA INTERROTTO IL TG PER PROTESTARE CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA - MARINA OVSYANNIKOVA E' STATA ARRESTATA MA I SUOI AVVOCATI DICONO DI NON SAPERE DOVE SI TROVI E DI NON AVERLA POTUTA INCONTRARE - LA DONNA RISCHIA 15 ANNI DI CARCERE - INTANTO DA UN ACCOUNT TWITTER NON VERIFICATO A LEI INTESTATO QUALCUNO SCRIVE A SUO NOME: "AFFRONTERO' LE CONSEGUENZE COME UN DISTINTIVO D'ONORE"