E' SICURO IL VACCINO? PROTEGGE CONTRO LE VARIANTI? ECCO TUTTE LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI - GLI EFFETTI COLLATERALI SONO IL SEGNALE CHE IL SISTEMA IMMUNITARIO SI STA ATTREZZANDO A RESPINGERE IL VIRUS. MEGLIO NON PRENDERE UN ANTIDOLORIFICO PRIMA DELL’INIEZIONE - ALCUNE RICERCHE HANNO EVIDENZIATO REAZIONI PIÙ FORTI AL VACCINO DA PARTE DI PERSONE GIÀ INFETTATE DAL VIRUS.

Vittorio Sabadin per la Stampa

Milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino, milioni di altre lo attendono e tutte si fanno le stesse domande. E' sicuro? Avrò la febbre? Sarò contagioso? Dovrò portare ancora la mascherina? E le varianti? Ecco le risposte della scienza e degli esperti.

1E' vero che gli effetti collaterali della seconda dose possono essere gravi? Mal di testa, dolori muscolari e affaticamento sono più comuni in chi ha ricevuto la seconda dose di Pfizer-BioNTech e Moderna. I sintomi sono spesso uguali a quelli di una brutta influenza. Questi effetti collaterali possono anche non manifestarsi, ma è meglio prevedere la possibilità di doversi prendere un paio di giorni di riposo. Negli Stati Uniti, solo il 7% delle persone ha avuto brividi e febbre dopo la prima dose, ma il 26% li ha avuti dopo la seconda. Gli effetti collaterali sono il segnale che il sistema immunitario si sta attrezzando a respingere il virus.

2Se non si hanno effetti collaterali vuol dire che il vaccino non funziona? Molte persone non manifestano alcun effetto collaterale dopo il vaccino, ma questo non significa che il sistema immunitario non ha reagito. Il 95% dei soggetti vaccinati con Moderna che non presentavano disturbi dopo l'iniezione è risultato completamente protetto dal virus. I giovani e le donne hanno reazioni più forti al vaccino rispetto alle persone anziane, il cui sistema immunitario è indebolito. Il vaccino offre comunque una protezione anche ai soggetti il cui sistema immunitario è fortemente indebolito da malattie preesistenti come il cancro o l'HIV.

3Le donne sono più soggette agli effetti collaterali? Le femmine producono quasi il doppio degli anticorpi rispetto ai maschi quando ricevono un vaccino. Anche nel vaccino del Covid gli effetti collaterali si sono rivelati più frequenti nelle donne in una ricerca su 13 milioni di dosi iniettate negli Stati Uniti. Le reazioni gravi al vaccino sono molto rare, ma quasi tutti i casi di anafilassi si sono verificati nelle donne. Ma lo stesso avviene per i vaccini contro l'influenza, il morbillo, la parotite e l'epatite. Gli estrogeni femminili possono stimolare la risposta immunitaria, mentre il testosterone maschile può attenuarla.

E' consigliato prendere un antidolorifico prima dell'iniezione? Meglio di no. Analgesici come il paracetamolo o l'ibuprofene possono prevenire il dolore al braccio, il mal di testa o la febbre, ma potrebbero anche attenuare la risposta immunitaria dell'organismo.

E prenderlo dopo? Se il malessere è gestibile senza analgesici è meglio non prenderli, perché potrebbero attenuare alcuni degli effetti del vaccino.

6Gli effetti collaterali sono più forti se si è già avuto il Covid? Alcune ricerche hanno evidenziato reazioni più forti al vaccino da parte di persone già infettate dal virus. La presenza di significativi effetti collaterali dopo la prima dose può essere il segnale che si è stati contagiati in passato in maniera asintomatica.

7Il vaccino protegge dalle mutazioni del virus? Quelli attualmente disponibili sono efficaci contro la variante inglese. Le mutazioni identificate in Sud Africa e in Brasile sono più pericolose, perché riescono ancora ad aggirare gli anticorpi delle persone vaccinate. In ogni caso i vaccini hanno un alto grado di efficacia anche contro queste varianti e proteggono dagli sviluppi più gravi del contagio. Gli scienziati stanno mettendo a punto richiami per neutralizzare anche le mutazioni più resistenti. Combattere una variante è molto più semplice e rapido che realizzare un vaccino.

8Chi ha già avuto il Covid può limitarsi a una dose di vaccino? Alcuni studi portano a pensare che una dose potrebbe bastare a proteggere chi ha già avuto il Covid, ma le linee guida delle strutture sanitarie non sono cambiate al riguardo. Il rilascio di un passaporto vaccinale potrebbe inoltre essere legato alla dimostrazione che si sono seguite le procedure previste fino alla seconda vaccinazione. Anche le compagnie aeree potrebbero pretendere la prova che si sono fatte le due vaccinazioni.

9Dopo l'iniezione bisogna continuare a indossare la mascherina? Meglio di sì. Gli scienziati sono ancora divisi sulla possibilità che un vaccinato possa essere ancora contagioso ed è meglio continuare a proteggere se stessi e gli altri finché la maggior parte delle persone non sarà immunizzata. Chi ha preso il vaccino può comunque sentirsi molto protetto: è estremamente improbabile che vada in ospedale a causa del Covid. (Le raccomandazioni riportate sono state espresse al New York Times dal dottor Paul Offit, docente della University of Pennsylvania e membro del gruppo consultivo sul vaccino della Food and Drug Administration)

