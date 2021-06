24 giu 2021 13:50

E' STATA ARRESTATA PER AVER RUBATO I FASCICOLI DEL SUO PROCESSO AL TRIBUNALE DELL’AQUILA, DANIELA LO RUSSO, NOTA COME “LADY COUMADIN”, LA DONNA CONDANNATA A 13 ANNI E 8 MESI DI RECLUSIONE PER AVER TENTATO DI UCCIDERE IL MARITO CON IL POTENTE ANTICOAGULANTE "COUMADIN": DOPO AVER PRESO I DOCUMENTI, LI HA BRUCIATI PER STRADA – L’ANNO SCORSO AVEVA POSIZIONATO CINQUE FINTI PACCHI BOMBA DAVANTI A…