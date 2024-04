'STI PISCHELLI AMMAZZANO COME SE FOSSERO IN UN VIDEOGIOCO - IL 12ENNE CHE HA APERTO IL FUOCO IN UNA SCUOLA IN FINLANDIA, UCCIDENDO UN COETANEO E FERENDONE ALTRI DUE, SI E' PROCURATO L'ARMA RUBANDOLA A UN FAMILIARE. AL MOMENTO DELLA SPARATORIA INDOSSAVA UNA MASCHERA E UN PAIO DI CUFFIE - PER LA POLIZIA L'ATTENTATORE HA SCELTO LE VITTIME A CASO E AL MOMENTO DELL'ARRESTO NON HA SPIEGATO I MOTIVI DIETRO AL SUO GESTO - IL RAGAZZINO NON FINIRA' IN CARCERE PERCHÉ HA MENO DI 15 ANNI… - VIDEO

Il ragazzino di 12 anni che ha aperto il fuoco in una scuola in Finlandia uccidendo un coetaneo e ferendone altri due indossava una maschera e un paio di cuffie quando ha cominciato a sparare. Il giovane non finirà in carcere perché ha meno di 15 anni e quindi secondo la legge non può essere ritenuto penalmente responsabile.

Secondo le prime investigazioni l’arma era munita di licenza e lui se l’è procurata rubandola a un familiare. Attualmente è in affido ai servizi sociali. Ieri, 2 aprile, il ragazzino ha aperto il fuoco nella scuola Viertolan, che si trova a Vantaa, quarta città del paese per abitanti. Si trova a 20 chilometri da Helsinki ed è frequentata da 800 studenti di età compresa tra i 7 e i 15 anni.

[…] L’arresto è avvenuto in modo tranquillo: la polizia ha fatto sapere che il ragazzo non fa parte di gruppi criminali o gang. […] Apparentemente ha scelto le vittime in modo casuale. Era iscritto a quella scuola da appena due mesi.

IL MOVENTE

Secondo i media finlandesi il bambino ha soltanto ammesso di aver sparato, senza fornire spiegazioni per il suo gesto. […] La Finlandia ha vissuto due tragedie simili all’inizio degli anni 2000. Nel 2007 un uomo di 18 anni ha sparato in una scuola a Jokela uccidendo otto persone tra cui un preside, un’infermiera e sei studenti. Poi si è tolto la vita. Nel settembre 2008 a Kauhajoki Matti Juhani Saari, 22 anni, ha ucciso dieci persone e si è suicidato.

LE ARMI IN FINLANDIA

In Finlandia ci sono più di un milione e mezzo di armi da fuoco autorizzate e 430 mila detentori di porto d’armi su un totale di 5,6 milioni di abitanti. Il paese ha inasprito la legislazione sulle armi nel 2010. Introducendo un test attitudinale e innalzando il limite d’età per possederle da 18 a 20 anni.

