CON 'STO CALDO CI CREDO CHE VOLEVA ANDA’ AL FRESCO! – A MANCHESTER UNA DONNA DI 93 ANNI HA ESPRESSO IL DESIDERIO DI FARSI ARRESTARE PRIMA DI MORIRE: CON LA COMPLICITÀ DI DUE POLIZIOTTI LA SIGNORA È STATA AMMANETTATA E PORTATA VIA DALLA SUA CASA – UN GIRO IN UN BLINDATO, L’INTERROGATORIO IN CASERMA E…

Alessia Strinati per "www.leggo.it"

Alla veneranda età di 93 anni sognava l'arresto. Josie Birds, di Manchester, ha chiesto di essere arrestata per realizzare il suo ultimo desiderio prima di morire.

La donna è molto malata e purtroppo non le resta molto da vivere, così ha espresso un desiderio, qualcosa che nella sua vita non aveva mai fatto: essere arrestata. Una richiesta insolita, che però la famiglia ha voluto aiutare a realizzare con la complicità di due poliziotti.

«Un grande ringraziamento agli agenti per aver arrestato mia nonna Josie oggi. Ha 93 anni e non sta bene, voleva essere arrestata per qualcosa prima che sia troppo tardi. Grazie per aver esaudito i suoi desideri», ha scritto la nipote della donna con un post su Twitter.

Gli stessi agenti hanno raccontato quello che era accaduto, mettendo in chiaro che dopo il finto arresto tutto si è concluso: «Siamo felici che siamo stati in grado di far sorridere un'anziana signora, l'abbiamo aiutata a realizzare uno dei suoi ultimi desideri».

