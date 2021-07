16 lug 2021 19:50

E' DA STRONZI FARE LA PIPÌ IN MARE DA SBRONZI - IN BRASILE UN UOMO UBRIACO È ENTRATO IN ACQUA PER URINARE ED È STATO ATTACCATO DA UNO SQUALO - AVEVA BEVUTO TROPPO IL 51ENNE MARCELO ROCHA SANTOS: SI TROVAVA IN SPIAGGIA CON GLI AMICI, CHE NON HANNO POTUTO FARE NIENTE - LE FERITE ALLA MANO E A UNA GAMBA ERANO GRAVI: POCO DOPO È MORTO IN OSPEDALE...