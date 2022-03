16 mar 2022 13:32

L'UCRAINA NEUTRALE COME LA SVEZIA O L’AUSTRIA? DA KIEV UN SECCO NO ALLA PROPOSTA RUSSA – IL CREMLINO ANNUNCIA CHE UN “COMPROMESSO” SULL’UCRAINA NEUTRALE E' POSSIBILE SEGUENDO IL MODELLO SVEDESE O AUSTRIACO - L'ALT DI ZELENSKY: "L’UCRAINA CHIEDE CHE LE FORZE INTERNAZIONALI "PREVENGANO ATTACCHI" IN FUTURO" – A KIEV 10MILA PERSONE NASCOSTE NEL METRO’, IL SINDACO ORDINA IL COPRIFUOCO PER 36 ORE - UCCISI 10 CIVILI IN CODA PER IL PANE A NORD DELLA CAPITALE. E GLI STATI UNITI INVIANO IN UCRAINA UN PICCOLO DRONE KAMIKAZE – VIDEO