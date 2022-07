L'UCRAINA PASSA AL CONTRATTACCO! – NELLA CITTÀ RUSSA DI BELGOROD, CI SONO STATE DIVERSE ESPLOSIONI: CI SONO POCHI DUBBI SUL FATTO CHE SIA UN ATTACCO MISSILISTICO DI KIEV – CI SONO TRE MORTI E ALMENO QUATTRO FERITI: SAREBBERO STATI COLPITI 11 CONDOMINI, QUINDI OBIETTIVI CIVILI - MOSCA: "SONO STATE USATE MUNIZIONI A GRAPPOLO SULLE AREE RESIDENZIALI, DOVE NON CI SONO MILITARI" - VIDEO

MOSCA, MISSILI UCRAINI CON MUNIZIONI A GRAPPOLO A BELGOROD

(ANSA) - L'esercito ucraino ha colpito le cittaà russe di Kursk e Belogorod, vicino al confine, con missili Tochka-U e droni Reis "con un attacco deliberato con missili balistici Tochka-U con munizioni a grappolo e droni Tu-143 Reis sulle aree residenziali, dove non ci sono militari". Lo afferma il ministero della difesa russa, come riporta Ria Novosti aggiungendo che "l'attacco missilistico è stato pianificato ed effettuato di proposito contro la popolazione civile delle città russe".

NUOVO RAID SULLA CITTÀ RUSSA BELGOROD: ALMENO 3 MORTI NEL RAID SU QUASI 40 CASE

Da www.open.online

attacco a belgorod, in russia 65

Diverse esplosioni sono state segnalate a Belgorod in Russia, nella regione al confine con le regioni ucraine di Lughansk, Kharkiv e Sumy. Poco prima delle 4 di questa mattina, 3 luglio, il governatore della regione Vyacheslav Gladkov citato da Ukrainska Pravda ha spiegato di aver sentito una serie di forti esplosioni nel capoluogo dell’oblast russo, dove sarebbe scoppiato un incendio in un palazzo residenziale ed è scattato l’allarme antiaereo.

Gladkov ha poi aggiunto che ci sarebbero almeno tre vittime in quello che appare con un nuovo attacco missilistico da parte ucraina e almeno quattro feriti. Sarebbero stati colpiti 11 condomini, cinque sono stati completamente distrutti, mentre 39 case sono state parzialmente danneggiate.

attacco a belgorod, in russia 66 attacco a belgorod, in russia 63 attacco a belgorod, in russia 61 attacco a belgorod, in russia 62 attacco a belgorod, in russia 64