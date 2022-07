11 lug 2022 08:24

L'UCRAINA STA RAGGRUPPANDO UN MILIONE DI SOLDATI, EQUIPAGGIATI CON ARMI OCCIDENTALI, PER RECUPERARE I TERRITORI MERIDIONALI OCCUPATI DALLA RUSSIA - LO HA ANNUNCIATO IL MINISTRO DELLA DIFESA DI KIEV OLEKSII REZNIKOV - ZELENSKY HA DATO ORDINI DI SVILUPPARE PIANI PER LA LIBERAZIONE DELLE ZONE COSTIERE, CONSIDERATE DI VITALE IMPORTANZA PER IL PAESE - DALL'INIZIO DELL'INVASIONE, SONO CIRCA 37.300 I SOLDATI RUSSI UCCISI IN UCRAINA…