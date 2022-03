6 mar 2022 15:24

L'ULTIMA TROVATA DI MARKETING DELLA CASA DI MODA BALENCIAGA SONO GLI INVITI PER LA SUA SFILATA A PARIGI: IPHONE ROTTI CON INCISI DATA E ORA DELL'EVENTO! - "QUESTO E' UN VERO MANUFATTO DEL 2022. NON FUNZIONA E DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO A SCOPO DI VISUALIZZAZIONE" - E GLI UTENTI IN RETE SI DIVIDONO: "BALENCIAGA, TESORO, SEI IN RITARDO DI QUALCHE ANNO... L'IPHONE MANIA E' TERMINATA NEL 2015"...