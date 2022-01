L'ULTIMO CAPRICCIO DEI RICCONI E' L'ADDOMINALE SCOLPITO - I MAGNATI DI UN TEMPO, OLTRE AI SOLDI, SFOGGIAVANO PANCE VOLUMINOSE - OGGI INVECE CORRONO TUTTI AD ALLENARSI, BASTA VEDERE LE ULTIME FOTO DI JEFF BEZOS SULL'ISOLA DI ST. BARTS PER ACCORGERSENE - ECCO LE STORIE DI CINQUE TITANI DELL'INDUSTRIA, DEL LORO PROGRAMMA DI ALLENAMENTO, E DEI MOTIVI CHE LI SPINGONO IN PALESTRA...

Dagotraduzione dal New York Post

Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Un tempo i magnati di mezza età sguazzavano nell’oro e nel cibo. Ma i nuovi miliardari fanno della forma fisica il loro obiettivo. Basta guardare le foto di Jeff Bezos in barca con la fidanzata Laura Sanchez per capire che l’era del playboy panciuto è finita.

Negli scatti che ha condiviso sui social, il 57enne miliardario è a torso nudo e mostra addominali tonici, braccia scolpite e un petto muscoloso, frutto di frullati proteici e allenamento personale. Secondo la personal trainer Annette Lang, Bezos non è l’unico in carne che in questi giorni sfoggia un fisico asciutto. Gli uomini più ricchi del mondo stanno invecchiando, e quindi sono più attenti alla salute. A questo si aggiunge una crescente enfasi sulla cura di sé, che ha generato l’era del magnate appassionato.

Keith Rubenstein

«Le persone di successo sono disciplinate» ha spiegato Lang. «Essere in forma si identifica con disciplina e dedizione».

Ecco allora cinque titani dell’industria che sono diventati dei veri professionisti da palestra.

Keith Rubinstein, 57 anni, partner della società di investimento immobiliare Somerset Partners, si è allenato quasi ogni giorni da quando aveva 227 anni. Ma nel 2000 ha iniziato a praticare la boxe e ha portato la sua forma fisica al livello successivo.

«Salto la corda, a volte per un’ora, faccio shadow boxing e colpisco un sacco pesante per tre o quattro round» ha detto Rubenstein, che è alto 1,80 m e pesa 75 chili. «Non sono mai stato più in forma e la sensazione che provo dopo un ottimo allenamento è impareggiabile».

Rubinstein si allena sette giorni su sette per almeno un’ora. Oltre alla boxe, solleva regolarmente pesi, ma è l’anello ad appassionarlo davvero. Nel 2017, lui e il suo allenatore di boxe hanno aperto una palestra nel South Bronx. Molti clienti sono uomini d’affari corpulenti che aspirano a raggiungere la vita di Rubinstein. «Vengono qui grassocci e morbidi, e il mio lavoro è stringerli» ha detto l’allenatore.

Peter Thomas Roth

Per Peter Thomas Roth, che ha un marchio di prodotti per la cura della pelle, tutto è cambiato quando ha raggiunto i 40. «Un gene grasso è entrato in azione quando ho compiuto 40 anni» ha raccontano. «Mi sentivo enorme». Così ha lavorato duramente per dimagrire. Che si trovi nei suoi appartamenti nell’Upper East Side o a Miami, Roth si dedica a una routine di esercizi che include canottaggio, cyclette e pesi liberi diversi giorni alla settimana.

Ha anche cambiato radicalmente la sua dieta. Ora evita pane e pasta a favore di frutti di mare e verdure magre. «Ne vale la pena, mi sento incredibile».

Ken Jewell

L’avvocato divorzista Ken Jewell è un feroce crociato per i suoi clienti, la natura sedentaria del suo lavoro lo ha portato a volte a ingrassare. In questi giorni, si mantiene in forma con corse regolare in bicicletta. «Percorro 20 km in 50 minuti e provo anche a camminare avanti e indietro verso il mio ufficio, che dista 3 km». «I miei clienti sono di alto profilo e si aspettano che appaia in un certo modo e sia sano» ha detto. «Anche loro si preoccupano della loro salute».

A vent’anni Michael Schwab, figlio del famoso investitore Charles Robert Schwab, ha fatto arrivare la bilancia a 86 chili. Ma in questi giorni il 45enne fondatore della società di investimenti immobiliari Big Sky Wave Developments, pesa 78 chili con invidiabili addominali scolpiti. Quasi ogni giorno, fa 45 minuti di cardio su una macchina VersaClimber, insieme a flessioni, squat e pesi liberi. Termina i suoi allenamenti facendo un tuffo ghiacciato nella piscina della sua casa a Malibu, in California.

Michael Schwab

Di recente ha anche iniziato a cavalcare un foilboard alla moda, essenzialmente una tavola da surf con aliscafo attaccato che solleva il pilota in aria. «L’allenamento mi ha aiutato a perdere peso e mi ha dato fiducia» ha detto Schwab. «Mi ha anche aiutato a ottenere risultati professionali».

All’inizio della sua carriera, l’agente immobiliare Chad Carroll ha dato priorità alla sua vita professionale. «Lavoravo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e non dedicavo tempo ed energia al fitness» . Ma negli ultimi anni il 37enne ha iniziato ad allenarsi. Ogni giorno si alza tra le 5 e le 6 del mattino per fare esercizio. Si incontra con il suo allenatore per una sessione di jumping jack, pull-up, sollevamento pesi. «Mi alleno per essere in forma e rimanere mentalmente fresco» ha detto Carroll, che vive a Miami. «L’esercizio mi aiuta a essere migliore sul lavoro».

Chad Carroll