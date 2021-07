L'ULTIMO PASTO DI TOLLUND MAN, L'UOMO DELL'ETA' DEL FERRO (SCOPERTO IN DANIMARCA NEL 1950) - IL SUO CORPO, PERFETTAMENTE CONSERVATO, E' STATO ANALIZZATO CON LE NUOVE TECNOLOGIE PER UN'ANALISI PIU' APPROFONDITA - MORTO PER IMPICCAGIONE, PROBABILMENTE PER UN SACRIFICIO RITUALE, PRIMA DI IMMOLARSI HA MANGIATO AVENA E PESCE, PIATTI COMUNI DELL'EPOCA - I RICERCATORI HANNO SCOPERTO ANCHE CHE ERA AFFETTO DA NUMEROSI PARASSITI...

Dagotraduzione da Gizmodo

Tollund Man

Le analisi sul contenuto dello stomaco di un uomo dell’età del ferro mummificato stanno fornendo nuovi risultati sul suo ultimo pasto e sul suo stato di salute generale.

Tollund Man è stato ucciso intorno al 400 a.C. in quella che oggi è la penisola dello Jutland, in Danimarca. Morto per impiccagione, probabilmente per un sacrificio rituale, il suo corpo è rimasto per 2.400 anni nella palude, che lo ha conservato.

Le nuove scoperte, pubblicate su Antiquity, suggeriscono che l'uomo di Tollund abbia consumato il suo ultimo pasto circa 12-24 ore prima della sua morte mangiando porridge e pesce, entrambi piatti comuni durante la prima età del ferro danese.

Tollund Man 3

Si trattava di un pasto nutriente, probabilmente gustoso, ma Tollund Man non godeva di ottima salute, perché era stato infettato da diversi parassiti. La nuova ricerca è stata condotta dall'archeologa Nina Nielsen del Silkeborg Museum in Danimarca.

I resti ben conservati dell'Uomo di Tollund sono stati scoperti per caso nel 1950. Nello stesso anno è stata condotta un'analisi forense per studiare e documentare, tra l’altro, il contenuto del suo stomaco. L’autopsia aveva rivelato che Tollund Man aveva mangiato orzo, lino, semi d’oro del piacere, semi di persicaria pallida e altre 16 specie di piante.

Gli ingredienti del pasto di Tollund Man

«Dal momento che la conoscenza dei macrofossili delle piante e dei metodi per analizzare il contenuto dell'intestino è migliorata notevolmente dal 1950, abbiamo deciso di riesaminare il contenuto dell'intestino di Tollund Man», ha detto Nielsen in un comunicato stampa via e-mail.

Rivisitare il tratto digestivo di Tollund Man con nuovi occhi si è rivelata un'idea intelligente. Le mummie conservate naturalmente offrono uno sguardo unico sul passato perché rivelano tra l’altro dettagli come l'aspetto fisico di una persona (sicuramente il nostro caso), l'abbigliamento, la salute, la dieta.

Tollund Man 2

In questo caso, Nielsen e i suoi colleghi hanno cercato di documentare meglio ciò che l'uomo ha mangiato, determinare come è stato preparato il cibo e controllare il suo contenuto intestinale per scoprire segni di malattia. Quantificando gli ingredienti dell'ultimo pasto dell'uomo, il team sperava di segnalare eventuali cibi insoliti legati ai sacrifici rituali.

Per l'analisi, che si è svolta dal 2019 al 2020, il team ha analizzato materiali prelevati dall'intestino crasso di Tollund Man, inclusi macrofossili, polline, palinomorfi non pollinici (noti anche come NPPS, cose come frammenti microscopici di piante, spore e uova di parassiti), proteine e grassi.

La testa di Tollund Man

«Ora possiamo praticamente ricostruire la ricetta dell'ultimo pasto di Tollund Man», ha detto Nielsen. «Il pasto era abbastanza nutriente e consisteva in un porridge d'orzo con alcuni semi di persicaria pallida e lino».

Sono state rilevate circa 20 specie di piante, ma in meno dell'1% del contenuto totale, e per questo i ricercatori ritengono che fossero solo ingredienti accidentali. L'analisi delle proteine suggerisce che il pesce faceva parte del pasto, ma non è noto se il pesce sia stato aggiunto al porridge. L'autopsia del 1950 non riuscì a rilevare questo ingrediente. Inoltre, le nuove prove suggeriscono che il porridge è stato cotto in una pentola di terracotta.

Ricostruzione di Tollund Man

«In questo modo, ci avviciniamo molto a una situazione specifica del passato: si riesce quasi ad immaginarli, seduti accanto al camino a preparare il porridge d'orzo e il pesce», ha detto Nielsen.

L'ultimo pasto di Tollund Man non sembra essere nulla di straordinario, ed è probabilmente rappresentativo di un piatto tipico servito nel nord Europa durante l'età del ferro. La presenza di semi di persicaria pallida invece è considerata un po' strana. La Persicaria è un'erbaccia e cresceva insieme all'orzo e al lino ma veniva raccolta insieme ai cereali. I suoi semi venivano generalmente rimossi durante la trebbiatura, ma in questo caso, secondo la ricerca, i rifiuti della trebbiatura che cadevano a terra, semi inclusi, insieme a granelli di sabbia e carbone, venivano raccolti e gettati nel porridge.

Tollund Man 4

«Per ora, non sappiamo se l'uso degli scarti della trebbiatura nella cucina dell'età del ferro fosse una pratica normale o se questo ingrediente fosse usato solo in occasioni speciali come i sacrifici umani», ha osservato Nielsen.

Nonostante gli ingredienti estranei, questo pasto era abbastanza nutriente, e fornì a Tollund Man una mezza giornata di calorie.

«Il nostro studio mostra che può essere utile rianalizzare il contenuto intestinale del corpo delle paludi immagazzinato nelle collezioni dei musei e che la combinazione di analisi di polline, NPP, macrofossili, steroidi e proteine può fornire ulteriori dati utili», concludono gli scienziati nel loro studio. «La nostra quantificazione e identificazione dei diversi ingredienti nell'ultimo pasto di Tollund Man a un nuovo livello di dettaglio può essere utilizzata per il confronto in progetti futuri».

Impiccagione di Tollund Man

Tollund Man non era in perfetta salute, poiché il team ha trovato prove di parassiti intestinali, in particolare tricocefali, tenie e vermi. Probabilmente è stato infettato da cisti da tenia dopo aver consumato carne cruda o poco cotta. Il tricocefalo e il verme vengono trasmessi dalle uova nella cacca umana, quindi l'infezione di Tollund Man potrebbe essere dovuta a scarsa igiene. Le sue molteplici infezioni potrebbero anche essere un segno di persone che vivono a stretto contatto con animali e di un accesso limitato all'acqua pulita.