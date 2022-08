L'ULTIMO SALUTO A GHEDINI, SENZA BERLUSCONI (AVRA' AVUTO UN LEGITTIMO IMPEDIMENTO?) – AI FUNERALI DI NICCOLÒ GHEDINI, NELLA CHIESA DI SANTA MATIA DI SALA A VENEZIA, ERANO PRESENTI GIANNI LETTA, LA PRESIDENTE DEL SENATO ELISABETTA CASELLATI E TUTTO LO STATO MAGGIORE DI FORZA ITALIA – ASSENTE SILVIO BERLUSCONI, CHE HA MANDATO LA FIGLIA MARINA...

Era presente anche Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, ai funerali di Niccolò Ghedini, storico avvocato di Silvio Berlusconi scomparso prematuramente nei giorni scorsi a Milano.

Alle esequie che si sono svolte nella chiesa dell'Immacolata di Santa Maria di Sala (Venezia) per l'ultimo saluto al parlamentare forzista, sono intervenuti anche il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, il capogruppo a palazzo Madama, Anna Maria Bernini e la senatrice Licia Ronzulli oltre a Gianni Letta. Berlusconi, invece, è rimasto in Sardegna, mentre alla cerimonia era presente la primogenita Marina.

“Di professionisti, di dottori, di avvocati ce ne sono tanti, ma come lui ce n'erano veramente pochi”. Questo il ricordo del coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, avvicinato dai giornalisti al termine dei funerali di Ghedini. “Era anche molto ironico, di grande cultura, una grande persona”, ha aggiunto Tajani, commosso.

Le parole del figlio Giuseppe

“Volevo ringraziarvi a nome della mia famiglia, per essere qui in questo momento difficile. Sono salito solo per vedere l'amore e il bene che ha fatto, dato e seminato mio padre, e guardandovi lo vedo in ognuno di voi”. Queste, invece, le parole del figlio di Ghedini, Giuseppe, pronunciate nel corso delle esequie. “Non sarà un addio. Lasciare andare un uomo come mio padre è impossibile. Vi ringrazio tutti dal profondo del cuore”.

Presenti anche semplici cittadini

Il feretro di Ghedini, sopra cui è stata appoggiata una toga da avvocato, è arrivato nei pressi della piccola chiesa della cittadina veneziana, dove all'esterno erano presenti anche semplici cittadini, persone che conoscevano l’avvocato, insieme alla sindaca Natascia Rocchi. Tra le autorità presenti anche il presidente del Veneto, Luca Zaia ed il sindaco di Padova, Sergio Giordani.

